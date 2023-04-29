Російські окупанти не вийшли на "дорогу життя" у Бахмут, – командування

За словами офіцера Сергія Череватого, українські логісти та інженери постійно працюють над новими шляхами сполучення, що в комплексі з Силами оборони не дає окупантам заблокувати постачання в Бахмут.

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Спікер Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські війська ще далекі від захоплення "дороги життя" на Бахмут. Про це 29 квітні він повідомив в коментарі для "Дзеркала тижня".

Російські окупанти вже декілька тижнів кажуть про "захоплення" останньої дороги або про встановлення постійного вогневого контролю над нею. За словами Череватого, ситуація дійсно складна, але українські сили оборони не дають захопити "дорогу життя".

"Так, там дійсно складно, адже їхні спроби захопити дорогу тривають, як і спроби встановити вогневий контроль. Але завдяки військовим Сил спеціальних операцій, артилеристам, Сили оборони не дають росіянам "обрізати" нашу логістику, — повідомив Череватий.

Ба більше він додав, що працюють інженери та фахівці з логістики, щоб прокласти нові шляхи сполучення з Бахмутом. Завдяки цьому українські військові отримують військове обладнання, медикаменту, продукти, а також евакуйовувати поранених.

Траса, яка веде у Бахмут Фото: deepstatemap.live

Український Генштаб бачить та знає про всі наміри російських окупантів, тому по ворогу відпрацьовують заздалегідь. У комплексі все це дозволяє Силам оборони продовжувати тримати оборону в Бахмуті і надалі.

Нагадаємо, 29 квітня журналіст Богдан Мірошников написав, що російські війська вже нібито виходили на трасу, яка сполучує Бахмут.

28 квітня Череватий заявив, що ЗСУ досягли паритету із ЗС РФ по артилерії в Бахмуті. Українські військові досягли цього завдяки точності, а не кількості.