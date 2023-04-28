Ситуація в Бахмуті: ЗСУ та ЗС РФ досягли паритету в артилерії, — командування

Українські артилеристи дотримуються "артилерійської дієти", але, як запевняє спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий, Сили оборони максимально точно звіряють дані з інформацією з безпілотників і якісно вражають цілі.

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На Бахмутському напрямку українським воїнам вдалося досягти паритету в артилерії завдяки точності роботи. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі "Україна 24".

За його словами, у росіян залишається математична перевага в артилерії, проте наші захисники продовжують працювати максимально точно.

"Ми знаходимося, грубо кажучи, на артилерійській дієті... Наші артилеристи та ракетники звикли до цього, тому вони максимально точно, максимально звіряють цілі з даними безпілотників і намагаються їх вражати. І по суті досягають паритету тим, що якісно вражають цілі", – сказав Череватий.

Він додав, що артилерія на Східному напрямку відіграє ключову роль, оскільки ворожа авіація не може бути використана повною мірою через роботу української ППО.

Спікер Східного угрупування зазначив, що минулої доби окупанти посилили вогневі удари по позиціях українських військових. Загалом у Східній операційній зоні зафіксовано 1145 обстрілів з артилерії різних калібрів та РСЗВ.

На Бахмутському напрямі зафіксовано:

31 бойове зіткнення;

452 обстріли;

5 авіаударів;

знищено 125 окупантів, поранено – 130;

знищено 2 гармати;

знищено 2 безпілотники "Орлан-10";

знищено три польові склади.

Нагадаємо, 28 квітня Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, як виконують одне із бойових завдань на території зруйнованого Бахмута. На кадрах можна побачити повністю зруйновані будинки та вуличні бої.

27 квітня представник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів, що російські окупаційні війська зосередили всі свої можливості на Бахмутському напрямку, де намагаються знищити всю міську забудову за сирійським сценарієм.

За даними, викладеними фахівцями американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 26 квітня, Російська Федерація розмістила в Бахмуті відразу кілька приватних військових компаній, і тепер між ними починає зростати конкуренція.