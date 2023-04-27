За сирійським сценарієм: у ЗСУ розповіли про тактику росіян у Бахмуті (відео)

За словами представника Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого, для окупантів кожна цеглина в місті становить велику цінність, оскільки будівлі захищають українських військових.

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Російські окупаційні війська зосередили всі свої можливості на Бахмутському напрямку, де намагаються знищити всю міську забудову за сирійським сценарієм. Про це в четвер, 27 квітня, розповів представник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Череватий розповів, що ворог фактично неактивний на Лимано-Куп'янському напрямку — минулої доби там було лише одне зіткнення. При цьому 13 бойових зіткнень було на Бахмутському напрямку. Тут окупанти 243 рази обстріляли різними артилерійськими системами, охопленим боями Бахмут Донецької області. Водночас Сили оборони знищили 113 окупантів, ще 117 отримали поранення. Крім того, українським захисникам вдалося знищити знаряддя МСТА-Б, чотири БПЛА, чотири польові склади боєприпасів та три одиниці бронетехніки.

Як зазначив представник ЗСУ, одним із головних завдань окупантів є перерізати шляхи постачання до Бахмута. Однак завдяки постійній контрбатарейній боротьбі українських артилеристів ворог не може повністю взяти під вогневий контроль під'їзні шляхи.

"Також завдяки нашим розвідникам, нашим Силам спеціальних операцій, нашим військовим інженерам та автомобілістам, які роблять об'їзні шляхи, сьогодні є можливість доставляти до Бахмута боєприпаси, провізію, амуніцію, медикаменти та забирати з міста наших поранених", — розповів Череватий.

При цьому, як зазначив представник Східного угруповання військ, ворог намагається максимально знищити житлові приміщення, щоб Сили оборони не могли їх використовувати як фортифікації.

"Намагається знести максимальну кількість приміщень за сирійським сценарієм. Після — йдуть малі піхотні групи, які намагаються закріпитися на тій чи іншій території. У цьому місті кожна цеглина для них становить цінність, якщо в людському вимірі, то просто космічну, бо втрати вони зазнають щодня понад сотню лише вбитими", — розповів він.

Сергій Череватий також зазначив, що Сили оборони ведуть війну проти окупантів за новими правилами військової науки і кожен воїн знає свої цілі та завдання, на відміну від російських солдатів.

"Мета та завдання у них змінюються дуже часто. Насамперед залежно від того, як діємо ми, і від того, наскільки їм вдається хоча б мінімально розв'язувати свої проблеми, які постійно виникають, починаючи з поповнення особового складу, з поповнення технікою. Якщо подивитися на кількість вбитого особового складу, вони іноді на 10 км втрачають стільки особового складу, як деякі країни в локальних конфліктах за кілька років чи десятиліть. так і з підготовки особового складу", — резюмував Череватий.

Ситуація в Бахмуті — останні новини

27 квітня повідомлялося, що окупанти повністю знищили унікальний стінопис у південно-західній частині Бахмута. За словами фотографів, споруди із зображенням жінки та дівчинки більше не існує. Російський авіаудар і безліч артилерійських ударів залишили від будинку лише гору будівельного сміття.

Також 27 квітня стало відомо, що у боях під Бахмутом загинув український військовий Тарас Стасишин із Львівської області. У Героя залишилися дружина Леся, 11-річна донька Ангеліна та 20-річна донька Наталія.

Крім того, 27 квітня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що найманці нібито призупинили вогонь артилерії у Бахмуті. До прифронтового міста нібито мають прибути журналісти зі США, яким дозволили "спокійно відзняти місто та виїхати". Окремо Пригожин пригрозив командиру бригади ЗСУ, якщо Сили оборони направлять свої резерви до Бахмуту.

Також нагадаємо, згідно з даними звіту американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 квітня, Россі розмістила в Бахмуті відразу кілька приватних військових компаній, і тепер між ними починає рости конкуренція. Про це говорять навіть публічні відеозвернення найманців до президента РФ Володимира Путіна. Бойовики з газпромівської ПВК "Потік" стверджували, що хотіли підписати контракт із Міністерством оборони РФ, але їх змусили співпрацювати з ПВК "Редут".