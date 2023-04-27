Через американські ЗМІ: Пригожин повідомив про припинення артобстрілів у Бахмуті

За словами власника ПВК "Вагнер", до прифронтового міста нібито мають прибути журналісти зі США, яким дозволили "спокійно відзняти місто та виїхати". Окремо Пригожин пригрозив командиру бригади ЗСУ, якщо Сили оборони направлять свої резерви до Бахмуту.

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У четвер, 27 квітня, засновник приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що найманці призупинили вогонь артилерії в Бахмуті, пишуть російські Telegram-канали.

Зазначається, що американські журналісти відвідають місто, де знаходиться і сам Пригожин, очікуючи на контрнаступ Збройних сил України.

За його словами, завозить у місто їх "Цербер", командир 57 бригади ЗСУ. Він пояснює, що рішення припинити вогонь було ухвалено, тому що "преса — це святе", а журналісти зі США теж свого роду воєнкори. Було вирішено дати їм "спокійно відзняти місто та поїхати".

"Церберу привіт від хлопців, але резерви не підтягуй. Розп*тушимо, якщо повезете дорогою разом із журналістами", — заявив голова ПВК.

Скріншот картки з Deep State

На момент публікації матеріалу пресслужби Генерального штабу ЗСУ та 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка офіційно не коментували заяву власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про припинення артилерійського вогню в Бахмуті.

Пізніше Євгеній Пригожин назвав своє попереднє повідомлення військовим гумором.

"Вирішили поржати. Я зробив повідомлення у ЗМІ. Усі ЗМІ виходять із заголовками: "Пригожин призупинив вогонь. "Вагнера" дають можливість проїхати американським журналістам", "Наступ на Бахмут припинено". Хлопці, це гумор такий військовий. Гумор і нічого, крім гумору. Ставтеся до цього більш позитивно і спокійно, у нас завал із пропагандою", — заявив глава ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, згідно зі звітом фахівців американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 квітня, Російська Федерація розмістила в Бахмуті одразу кілька приватних військових компаній і тепер між ними починає зростати конкуренція. Про це говорять навіть публічні відеозвернення найманців до президента РФ Володимира Путіна.

Того ж дня командир гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандіба розповів, що українські війська готують "сюрприз" для російських окупантів у Бахмуті. За його словами, Сили оборони України не мають наміру залишати Бахмут. Більш того, вони готові активно оборонятися.

Тоді ж у Military Media Center заявили, що, за останніми даними, до бойових дій проти України РФ залучила 48 бригад та 122 полки, окупаційні сили налічують близько 315 формувань. Загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 тисяч осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння.