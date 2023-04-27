Из-за американских СМИ: Пригожин сообщил о прекращении артобстрелов в Бахмуте

По словам владельца ЧВК "Вагнер", в прифронтовой город якобы должны прибыть журналисты из США, которым разрешили "спокойно отснять город и уехать". Отдельно Пригожин пригрозил командиру бригады ВСУ, если Силы обороны направят свои резервы в Бахмут.

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В четверг, 27 апреля, основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наемники приостановили огонь артиллерии в Бахмуте, пишут российские Telegram-каналы.

Отмечается, американские журналисты посетят город, где находится и сам Пригожин, ожидая контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По его словам, завозит в город их "Цербер", командир 57 бригады ВСУ. Он поясняет, что решение прекратить огонь было принято, потому что "пресса — это святое", а журналисты из США тоже своего рода военкоры. Было решено дать им "спокойно отснять город и уехать".

"Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай. Расп*тушим, если повезете по дороге вместе с журналистами", — заявил глава ЧВК.

Скриншот карты с Deep State

На момент публикации материала пресс-службы Генерального штаба ВСУ и 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко официально не комментировали заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о прекращении артиллерийского огня в Бахмуте.

Позднее Евгений Пригожин назвал свое предыдущее сообщение военным юмором.

"Решили поржать. Я сделал сообщение в СМИ. Все СМИ выходят с заголовками: "Пригожин приостановил огонь. "Вагнера" дают возможность проехать американским журналистам", "Наступление на Бахмут приостановлено". Ребята, это — юмор такой военный. Юмор и ничего, кроме юмора. Относитесь к этому более позитивно и спокойно, у нас завал с пропагандой", — заявил глава ЧВК "Вагнер".

Напомним, согласно отчету специалистов американского Института изучения войны (ISW) от 26 апреля, Российская Федерация разместила в Бахмуте сразу несколько частных военных компаний и теперь между ними начинает расти конкуренция. Об этом говорят даже публичные видеообращения наемников к президенту РФ Владимиру Путину.

В тот же день командир горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандиба рассказал, что украинские войска готовят "сюрприз" для российских оккупантов в Бахмуте. По его словам, Силы обороны Украины не собираются покидать Бахмут. Боле того, они готовы активно обороняться.

Тогда же в Military Media Center заявили, что, по последним данным, к боевым действиям против Украины РФ привлекла 48 бригад и 122 полка, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований. Всего против украинских войск враг использует около 369 тысяч человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения.