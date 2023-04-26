"Мяса еще много": ВСУ готовят сюрприз для оккупантов в Бахмуте (видео)

Командир бригады "Эдельвейс" заявил, что в Бахмуте тяжелая ситуация. Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, используя артиллерию и штурмовые группы.

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Украинские войска готовят "сюрприз" для российских оккупантов в Бахмуте. Об этом рассказал командир горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандиба в эфире национального телемарафона.

По его словам, Силы обороны Украины не собираются покидать Бахмут. Боле того, они готовы активно обороняться.

"О выводе наших войск из Бахмута 100% речь не идет. Мы активно обороняемся, можно сказать, что готовим небольшой сюрприз для врага. Пусть это пока остается тайной", — отметил он.

По словам Шандибы, в городе тяжелая ситуация. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, однако у них не получается. Хотя для этого россияне используют артиллерию и пехоту.

"Дорогу жизни", которая соединяет Бахмут и наши позиции с нашим тылом, мы держим. За нее идут активные бои. Россияне пытаются ее унести, перерезать нам логистику. Но силы нашей обороны держат ее", — сказал Шандиба.

Он также отметил, что у российских сил еще много военных. Их количество нельзя недооценивать. Военный опроверг слухи о том, что "вагнеровцы" начали привлекать к участию в боевых действиях женщин.

"Женщины не встречались, но им хватает и их мужчин. У них население большое, поэтому "мяса" хватает", — подчеркнул военный.

Никита Шандиба об обороне Бахмута

Напомним, что командир роты "Ахиллес" Юрий Федоренко оценил ситуацию в Бахмуте. Город и дальше является основным направлением сосредоточения усилий захватнических войск. Участились и случаи применения боевой авиации, поскольку идут тяжелые стрелковые бои в многоэтажной городской застройке и инфраструктуре населенного пункта.

Кроме того, защитники Бахмута показали, как передвигаются по городу. На видео можно увидеть, что под постоянными артиллерийскими обстрелами лишь туман позволяет бойцам сменить локацию в разрушенном городе Донецкой области.