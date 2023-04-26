Под прикрытием тумана: защитники Бахмута показали, как передвигаются по городу (видео)

На видео можно увидеть, что под постоянными артиллерийскими обстрелами лишь туман позволяет бойцам сменить локацию в разрушенном городе Донецкой области.

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Защитники Бахмута используют стихийные явления для безопасного передвижения. Видео с самой горячей точки фронта 26 апреля опубликовали в Telegram -канале "Цитадель. Схід".

Бойцы используют любую возможность, чтобы безопасно передвигаться по разрушенному городу. На видео можно увидеть, что туман позволяет им сменить локацию.

Все же российские не оставляют попыток полностью захватить населенный пункт Донецкой области, ставший символом украинской героической обороны. На видео слышны и артиллерийские обстрелы. В сообщении не указали, какое именно подразделение зафиксировало события на видео.

Битва за Бахмут: история обороны

Бои за Бахмут называют "Бахмутской мясорубкой". В совокупности это серия активных противостояний между Вооруженными силами Украины и другими силами обороны Украины с российскими захватчиками. Регулярные армейские части РФ при поддержке подразделения ГРУ РФ и ЧВК "Вагнера" с августа 2022 года так и не смогли полностью быстро захватить населенный пункт, потеряв при этом большое количество личного состава и техники.

Напомним, Юрий Федоренко, командир роты "Ахиллес" из 92-й бригады ВСУ, оценил ситуацию в Бахмуте. Он отметил, что ситуация в городе остается сложной. Главная крепость Донбасса и дальше является основным направлением сосредоточения усилий захватнических войск. Участились и случаи применения боевой авиации, поскольку идут тяжелые стрелковые бои в городской многоэтажной и инфраструктуре населенного пункта. Россияне надеются авиацией решить свои задачи по захвату города в Донецкой области, но рискуют потерять самолеты. Также боец предположил, что будет, если покинуть населенный пункт.

Также пограничники назвали мотивацию оборонять Бахмут. Боец ГНСУ в гражданской жизни работал за ноутбуком и подавал финансовую отчетность, а теперь сбивает российские воздушные цели. Он легко освоил ПЗРК Stinger.