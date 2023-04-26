Під прикриттям туману: захисники Бахмута показали, як пересуваються містом (відео)

На відео можна побачити, що під постійними артилерійськими обстрілами лише туман дозволяє бійцям змінити локацію у зруйнованому місті Донецької області.

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Захисники Бахмута використовують стихійні явища для безпечного пересування. Відео з найгарячішої точки фронту 26 квітня опублікували у Telegram-каналі "Цитадель. Схід".

Бійці використовують будь-яку можливість, аби безпечно пересуватися зруйнованим містом. На відео можна побачити, що туман дозволяє бійцям змінити локацію.

Все ж росіяни не залишають спроб повністю захопити населений пункт Донецької області, який став символом української героїчної оборони. На відео чутно й артилерійські обстріли. У повідомленні не вказали, який саме підрозділ зафіксував події на відео.

Битва за Бахмут: історія оборони

Бої за Бахмут називають "Бахмутською м'ясорубкою". У сукупності це серія активних протистоянь між Збройними силами України й іншими Силами оборони України з російськими загарбниками. Регулярні армійські частини РФ за підтримки підрозділу ГРУ РФ та ПВК "Вагнера" із серпня 2022 року так і не змогли повністю швидко захопити населений пункт, втративши при цьому велику кількість особового складу та техніки.

Нагадаємо, Юрій Федоренко, командир роти "Ахіллес" з 92-ої бригади ЗСУ, оцінив ситуацію у Бахмуті. Він зазначив, що ситуація у місті залишається складною. Головна фортеця Донбасу й надалі є основним напрямком зосередження зусиль загарбницьких військ. Почастішали й випадки застосування бойової авіації, оскільки йдуть важкі стрілецькі бої у міській забудові багатоповерховій та інфраструктурі населеного пункту. Росіяни сподіваються авіацією вирішити свої завдання щодо захоплення міста у Донецькій області, але дуже ризикують втратити літаки. Також боєць висловив припущення, що буде, якщо залишити населений пункт.

Також прикордонники назвали мотивацію обороняти Бахмут. Боєць ДПСУ у цивільному житті працював за ноутбуком і подавав фінансову звітність, а тепер збиває російські повітряні цілі. Він легко освоїв ПЗРК Stinger.