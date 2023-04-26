Захищають небо зі Stinger: прикордонники назвали мотивацію обороняти Бахмут (відео)

Боєць ДПСУ у цивільному житті працював за ноутбуком та подавав фінансову звітність, а тепер збиває російські повітряні цілі.

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Прикордонники у Бахмуті беруть участь у боях не тільки з сухопутними військами агресора, але й захищають повітряний простір за допомогою ПЗРК, зокрема Stinger. У пресслужбі Державної прикордонної служби України опублікували відповідне відео.

Як зазначив, 45-річний боєць Валерій він не думав, що досить легко опанує зброю американського виробництва та змінить ноутбук на Stinger. З його слів, люди цивільних професій масово навчаються у ЗСУ навичкам стрільби та кермуванням сучасною бронетехнікою.

"Ви не розумієте на кого напали", – прокоментував він наступ росіян на Україну.

Іншого вибору, окрім як протистояти ворогу, він не бачить. За кордон чоловік тікати не збирався, зазначивши, що від результатів війни залежить доля майбутніх поколінь українців.

"Або ми їх, або вони нас", – пояснив захисник.

Його напарник Василь на 20 років молодше та з іншого куточка України, з Чопа. Прикордонник продовжує виконувати свою роботу, попри постійну небезпеку. Найголовніше для нього – перемога України.

"Є дух, є цілі", – заявив він.

Нагадаємо, 18 квітня у ДПСУ показали відео боїв у Бахмуті. За даними Держприкордонслужби, бойові дії тривають у щільній міській забудові на мінімальних дистанціях. Жодних ознак "снарядного голоду" у противника не фіксують. Разом з іншими силами оборони місто продовжують захищати українські прикордонники.

Також 25 квітня ЗСУ показали, як знищують російських окупантів у Бахмуті. Українські військові знищили склад боєкомплектів противника та російських окупантів, які влаштувалися між багатоповерхівками у місті. Імовірно, ЗСУ могли використовувати "розумні бомби" JDAM, які взяли на озброєння ще в березні. На кадрах відео показано роботу 77-ї окремої аеромобільної бригади спільно з тактичною авіацією.