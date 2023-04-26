Защищают небо с помощью Stinger: пограничники назвали мотивацию оборонять Бахмут (видео)

Боец ГПСУ в гражданской жизни работал за ноутбуком и подавал финансовую отчетность, а теперь сбивает российские воздушные цели.

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Пограничники в Бахмуте принимают участие в боях не только с сухопутными войсками агрессора, но и защищают воздушное пространство с помощью ПЗРК, в частности, Stinger. В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины опубликовали соответствующее видео.

Как отметил, 45-летний боец Валерий он не думал, что достаточно легко овладеет оружием американского производства и сменит ноутбук на Stinger. По его словам, люди гражданских профессий массово обучаются в ВСУ навыкам стрельбы и управления современной бронетехникой.

"Вы не понимаете, на кого напали", – прокомментировал он наступление россиян на Украину.

Другого выбора, кроме как противостоять врагу, он не видит. За границу мужчина убегать не собирался, отметив, что от результатов войны зависит судьба будущих поколений украинцев.

"Или мы их, или они нас", – объяснил защитник.

Его напарник Василий на 20 лет младше и из другого уголка Украины, из Чопа. Пограничник продолжает выполнять свою работу, невзирая на постоянную опасность. Самое главное для него – победа Украины.

"Есть дух, есть цели", – заявил он.

Напомним, 18 апреля в ГНСУ показали видео боев в Бахмуте. По данным Госпогранслужбы, боевые действия продолжаются в плотной городской застройке на минимальных дистанциях. Никаких признаков "снарядного голода" у противника не фиксируют. Вместе с другими силами обороны город продолжает защищать украинские пограничники.

Также 25 апреля ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов в Бахмуте. Украинские военные уничтожили состав боекомплектов противника и российских оккупантов, которые обосновались между многоэтажками в городе. Вероятно, ВСУ могли использовать "умные бомбы" JDAM, взявшие на вооружение еще в марте. На кадрах видео показана работа 77-й отдельной аэромобильной бригады совместно с тактической авиацией.