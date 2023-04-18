Близость к противнику несколько метров: в ГПСУ показали кадры боев в центре Бахмута (видео)

Боевые действия, по данным Госпогранслужбы, продолжаются в плотной городской застройке на минимальных дистанциях. Никаких признаков "снарядного голода" у противника, о котором ранее заявляли в ЧВК "Вагнер", в Бахмуте не зафиксировано.

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Украинские пограничники показали видео уличных боев в Бахмуте, есть участки, где захватчики и ВСУ в максимальной близости друг к другу. Видео опубликовали сегодня, 18 апреля.

Бойцы говорят, что сражение идет в центральной части города, и по интенсивности не похоже, чтобы противник испытывал "снарядный голод".

"Бои в плотной городской застройке идут на минимальных дистанциях. Кое-где оккупантов и украинских военных разделяют считанные метры, что крайне усложняет оборону. В то же время, никаких признаков "снарядного голода", о котором ранее заявляли в ЧВК "Вагнер", здесь не замечают. Отмечают изменения среди личного состава врага. Вместе с другими силами обороны Бахмут продолжают защищать украинские пограничники", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Один из защитников рассказал, что несколько месяцев назад бои шли за городом в лесополосе, а теперь – в застройке. Дистанции такие, что враг может забрасывать гранатами, то есть — не больше 10 метров.

Россияне пытаются оцепить здания с украинскими военными со всех сторон и в боях принимают участие не зэки, которые ничего не могут сделать на поле боя, а профессиональные бойцы.

"Заходит группа из пяти-десяти оккупантов, они разведывают ситуацию, открывают огонь, чтобы вызвать ответный огонь. Россияне могут подкрадываться и вести хаотичный огонь, а когда обнаруживают ответный огонь, начинают штурм группами до 20 человек. Они пытаются обходить позицию украинцев с флангов и замыкать в круг. При этом стреляют россияне с глушителями, чтобы нельзя было услышать выстрел. Это уже не только "зеки" из ЧВК "Вагнер", двигавшиеся вперед под обстрелами, но и очень обученные люди", — говорят пограничники.

Сегодня, 18 апреля, в британской разведке сообщили, что Российская Федерация перебрасывает в район Бахмута Донецкой области дополнительные войска, опасаясь будущего контрнаступления ВСУ.

16 апреля сообщалось, что российские войска расширяют фронт в Бахмуте и готовят оборону в районе Купянска. Объясняется это появлением подразделений ВДВ на Донбассе.

17 апреля российский пропагандист Владимир Соловьев обратился к украинским военным, якобы из Бахмута. Украинская сторона позже этот "визит" подтвердила.