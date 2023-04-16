Российские войска расширяют фронт в Бахмуте и готовят оборону в районе Купянска, — ISW (карта)

Появление подразделений ВДВ на флангах ЧВК "Вагнер" в Бахмуте может быть свидетельством того, что российское командование рассматривает зону боевых действий в городе намного шире административных границ района.

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Российские войска могут готовиться к обороне позиций в направлении Купянска и минируют районы в четырех неуточненных населенных пунктах. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в своей сводке за 15 апреля.

Военные исследователи в своем отчете ссылаются на данные Генштаба ВСУ, которые могут свидетельствовать о том, что российские войска готовятся к оборонительным действиям вблизи Купянска.

Бахмутский фронт может быть шире

Сообщения о том, что российские подразделения ВДВ защищают фланги ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, может быть свидетельством того, что российское командование рассматривает зону боевых действий в районе Бахмута намного шире административных границ района. ISW ссылается на российские источники, утверждающие, что элементы 106-й дивизии ВДВ удерживают фланг в Яковлевке (17 км от Бахмута). Еще один источник сообщал, что ВС РФ проводят наступление в направлении Приволья (18 км от Бахмута).

Карта боев на Бахмутском направлении Карта боев на Бахмутском направлении

Возможное присутствие ВДВ может указывать на то, что десантники оказывают поддержку ЧВК "Вагнер" с юга и севера на значительном расстоянии от севера Бахмута от Дубово-Васильевки (6 км от Бахмута) к Яковлевке и Курдюмовке на юге (14 км к юго-западу от Бахмута). Отмечается, что десантные подразделения могут использоваться не столько для поддержки "вагнеровцев", которые пытаются взять Бахмут в окружение, сколько для того, чтобы помешать возможным контратакам Украины по более широкой оси.

Напомним, что в Минобороны прокомментировали заявления Кремля об обстановке в Бахмуте. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что пропагандисты из РФ утверждают, будто командование ВСУ не считается с потерями украинских бойцов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ бросили в Бахмут "элитные" подразделения, однако ВСУ их деклассируют. Об этом заявил спикер ОК "Восток" Сергей Череватый.