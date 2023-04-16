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Российские войска расширяют фронт в Бахмуте и готовят оборону в районе Купянска, — ISW (карта)

Бойцы ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ | Бойцы ВСУ

Появление подразделений ВДВ на флангах ЧВК "Вагнер" в Бахмуте может быть свидетельством того, что российское командование рассматривает зону боевых действий в городе намного шире административных границ района.

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Российские войска могут готовиться к обороне позиций в направлении Купянска и минируют районы в четырех неуточненных населенных пунктах. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в своей сводке за 15 апреля.

Военные исследователи в своем отчете ссылаются на данные Генштаба ВСУ, которые могут свидетельствовать о том, что российские войска готовятся к оборонительным действиям вблизи Купянска.

Бахмутский фронт может быть шире

Сообщения о том, что российские подразделения ВДВ защищают фланги ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, может быть свидетельством того, что российское командование рассматривает зону боевых действий в районе Бахмута намного шире административных границ района. ISW ссылается на российские источники, утверждающие, что элементы 106-й дивизии ВДВ удерживают фланг в Яковлевке (17 км от Бахмута). Еще один источник сообщал, что ВС РФ проводят наступление в направлении Приволья (18 км от Бахмута).

Карта боев на Бахмутском направлении Fullscreen
Карта боев на Бахмутском направлении
Карта боев на Бахмутском направлении Fullscreen
Карта боев на Бахмутском направлении
Карта боев на Бахмутском направлении
Карта боев на Бахмутском направлении

Возможное присутствие ВДВ может указывать на то, что десантники оказывают поддержку ЧВК "Вагнер" с юга и севера на значительном расстоянии от севера Бахмута от Дубово-Васильевки (6 км от Бахмута) к Яковлевке и Курдюмовке на юге (14 км к юго-западу от Бахмута). Отмечается, что десантные подразделения могут использоваться не столько для поддержки "вагнеровцев", которые пытаются взять Бахмут в окружение, сколько для того, чтобы помешать возможным контратакам Украины по более широкой оси.

Напомним, что в Минобороны прокомментировали заявления Кремля об обстановке в Бахмуте. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что пропагандисты из РФ утверждают, будто командование ВСУ не считается с потерями украинских бойцов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ бросили в Бахмут "элитные" подразделения, однако ВСУ их деклассируют. Об этом заявил спикер ОК "Восток" Сергей Череватый.