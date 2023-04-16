Російські війська розширюють фронт у Бахмуті й готують оборону в районі Куп'янська, — ISW (карта)

Поява підрозділів ПДВ на флангах ПВК "Вагнер" у Бахмуті може бути свідченням того, що російське командування розглядає зону бойових дій у місті набагато ширше за адміністративні межі району.

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Російські війська можуть готуватися до оборони позицій у напрямку Куп'янська та мінують райони в чотирьох неуточнених населених пунктах. Про це повідомляє Інститут дослідження війни у своєму зведенні за 15 квітня.

Військові дослідники посилаються на дані Генштабу ЗСУ, які можуть свідчити про те, що російські війська готуються до оборонних дій поблизу Куп'янська.

Бахмутський фронт може бути ширшим

Повідомлення про те, що російські підрозділи ПДВ захищають фланги ПВК "Вагнер" у Бахмуті, може бути свідченням того, що російське командування розглядає зону бойових дій у районі Бахмута набагато ширше за адміністративні межі району. ISW посилається на російські джерела, які стверджують, що елементи 106 дивізії ПДВ утримують фланг в Яківлі (17 км від Бахмута). Ще одне джерело повідомляло, що ЗС РФ проводять наступ у напрямку Привілля (18 км від Бахмута).

Карта боїв на Бахмутському напрямку Карта боїв на Бахмутському напрямі

Можлива присутність ПДВ може вказувати на те, що десантники надають підтримку ПВК "Вагнер" із півдня та півночі на значній відстані від півночі Бахмута від Дубово-Василівки (6 км від Бахмута) до Яківлівки та Курдюмівки на півдні (14 км на південний захід від Бахмута). Зазначається, що десантні підрозділи можуть використовуватися не стільки для підтримки "вагнерівців", які намагаються взяти Бахмут в оточення, скільки для того, щоб завадити можливим контратакам України по ширшій осі.

Нагадаємо, що в Міноборони прокоментували заяви Кремля про ситуацію в Бахмуті. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що пропагандисти з РФ стверджують, ніби командування ЗСУ не зважає на втрати українських бійців.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ кинули в Бахмут "елітні" підрозділи, проте ЗСУ їх декласують. Про це заявив речник ОК "Схід" Сергій Череватий.