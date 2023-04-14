Росія кинула на Бахмут "елітні" підрозділи: ЗСУ їх декласують, — Череватий

Росія підсилила підрозділи "вагнерівців" у прифронтовому місті, але, як запевняють у командуванні, на загальну ситуацію на полі бою це не впливає.

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До Бахмута на Донеччині Росія перекинула "елітні" підрозділи" ЗС РФ — загалом десантно-штурмові війська, щоб підсилити підрозділи "вагнерівців". Про це в ефірі телемарафону 14 квітня повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, перекидання десантників до міста-фортеці не вплинуло на ситуацію в Бахмуті в цілому.

"Вони змушені підсилюватися, використовують підрозділи регулярного війська, в першу чергу, повітряно-десантних військ Російської Федерації. Називають їх елітними, але наші воїни щодня декласують їхню елітність, вже не один раз робили це на різних напрямках", — сказав Череватий.

Нагадаємо, що за повідомленням розвідки Великої Британії, російські регулярні війська замінили "вагнерівців" на північному та південному флангах, в той час, як найманці ПВК "Вагнер" наступають через центр міста. Українська оборона все ще утримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин зазнавала потужних обстрілів з артилерії.

У Бахмуті група "вагнерівців" пішла на штурм позицій українських прикордонників. Перед цим за допомогою артилерії вони знесли під фундамент низку споруд у кварталі, де перебували прикордонники, "розчистивши" собі шлях до їхніх позицій. Втім, така тактика їм не допомогла. Окупанти зазнали втрат і відійшли.