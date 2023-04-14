Россия бросила на Бахмут "элитные" подразделения: ВСУ их деклассируют, — Череватый

Россия усилила подразделения "вагнеровцев" в прифронтовом городе, но, как уверяют в командовании, на общую ситуацию на поле боя это не влияет.

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В Бахмут на Донетчине Россия перебросила "элитные" подразделения ВС РФ — в целом десантно-штурмовые войска, чтобы усилить подразделения "вагнеровцев", сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, перебрасывание десантников в город-крепость не повлияло на ситуацию в Бахмуте в целом.

"Они вынуждены усиливаться, используют подразделения регулярной армии, в первую очередь, воздушно-десантных войск Российской Федерации. Называют их элитными, но наши воины ежедневно деклассируют их элитность, уже не раз делали это на разных направлениях", — сказал Череватый.

Напомним, что по сообщению разведки Великобритании, российские регулярные войска заменили "вагнеровцев" на северном и южном флангах, в то время как наемники ЧВК "Вагнер" наступают через центр города. Украинская оборона все еще удерживает западные районы города, но в течение последних 48 часов подвергалась мощным обстрелам из артиллерии.

В Бахмуте группа "вагнеровцев" пошла на штурм позиций украинских пограничников. Перед этим с помощью артиллерии они снесли под фундамент ряд построек в квартале, где находились пограничники, "расчистив" себе путь к их позициям. Впрочем, подобная тактика им не помогла. Оккупанты понесли потери и отошли.