Втрати в 10 разів більші: у Міноборони відреагували на фейки росіян про ситуацію в Бахмуті

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські пропагандисти поширюють наратив про те, що командування ЗСУ нібито не шкодує життя українських бійців. Водночас ЗС РФ за будь-яку ціну хочуть взяти Бахмут попри втрати.

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Російські ІПСО знову сконцентрувалися на ситуації в Бахмуті, розповсюджуючи фейки про втрати в лавах українських збройних сил. Як повідомила 14 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пропагандисти запускають один за одним наративи про те, що командування ЗСУ нібито "не шкодує життя військових".

"Це вже не вперше, коли росіяни забирають собі наші тексти про них і видають за власні. Мета таких російських вкидів — підірвати довіру до рішень нашого військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства", — написала Маляр у Telegram.

За її словами, втрати особового складу російських військ іноді перевищують у 10 разів втрати українських захисників. Заступниця міністра зазначила, що саме російське військове керівництво не шкодує життя своїх солдатів, намагаючись взяти під контроль Бахмут за всяку ціну. Зі свого боку, українці зупиняють ворога найчастіше ціною власних життів — на жаль, на війні без втрат неможливо, підкреслила Маляр.

"Збереження життя наших бійців — приорітет військового командування, чим військові не раз пояснювали ухвалені рішення під час публічних комунікацій", — підсумувала заступниця голови Міноборони.

Нагадаємо, прессекретар Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 14 квітня заявив, що ПВК "Вагнер" зіткнулася з проблемою особового складу через колосальні втрати на фронті. За його словами, у районі Бахмута щодня гине близько сотні ворожих солдатів, що може призвести до повної ліквідації цієї організації.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 квітня повідомила, що окупанти не можуть взяти Бахмут під повний контроль, попри те, що противник туди перекинув елітні підрозділи. Вона наголосила, що сьогодні російські війська зазнають там колосальних втрат, але це їх не зупиняє.