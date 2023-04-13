"Ввели у бій професіоналів": росіяни не можуть взяти Бахмут під повний контроль, — Маляр

За словами заступника міністра оборони України, загарбники зазнають величезних втрат, але намагаються взяти місто за будь-яку ціну. За словами Маляр, РФ кинула в Бахмут "вагнерівців", десантників та спецназівців.

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Російським окупантам не вдається взяти Бахмут під повний контроль, попри присутність у місті їхніх елітних спецназівців, десантників та "вагнерівців". Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу на Military Media Center у четвер, 13 квітня.

"Там ворог сконцентрував свої основні зусилля і ми змушені також докладати великих зусиль для того, щоб захищати ці рубежі", – сказала вона.

За словами чиновниці, у Мар'їнці, Авдіївці та на Лиманському напрямі сьогодні тривають запеклі бої.

"Попри складну обстановку, українські воїни відчайдушно борються і не дають можливості ворогові просуватися і досягати цілей загарбницької війни. Попри те, що в Бахмуті ворог сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи – це і "вагнерівці", і десантно-штурмові загони, і спецназівці – росіяни не можуть досягти там своєї мети, тобто взяти під повний контроль Бахмут”, – наголосила вона.

Маляр підкреслила, що сьогодні російські військовослужбовці зазнають колосальних втрат, але це їх не зупиняє. Вони хочуть взяти місто під свій контроль за будь-яку ціну.

12 квітня бійці 251 батальйону ТРО ЗСУ опублікували кадри бойових дій та розповіли, що кожна проведена хвилина у Бахмуті дорівнює рокам, а бої за кожну позицію можна порівнювати з повноцінними спецопераціями.

12 квітня у ДПСУ розповіли, що прикордонники знищили у Бахмуті 7 штурмовиків із ворожої ППК "Вагнер". Ще 12 найманців отримали поранення, решта втекла.

Нагадаємо, 11 квітня аналітики повідомили, що український екіпаж на Бахмутському напрямку спеціально знищив трофейну техніку — танк Т-80БВМ "Зайчик". Російським окупантам вдалося пошкодити його, тож захисники вирішили підпалити машину, щоб вона не дісталася ворогові.