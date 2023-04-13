"Тут хвилина дорівнює рокам": бійці ТРО ЗСУ показали бої за Бахмут (відео)

У 251 батальйоні ТРО ЗСУ опублікували кадри бойових дій у Донецькій області. ЗС РФ описали як підступного та оснащеного супротивника.

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Бої у місті Бахмут в Донецькій області тривають. Росія не шкодує снарядів та власних армійців для досягнення військових цілей. Про це повідомили у соцмережах 251 батальйону ТРО ЗСУ.

"Ще один день боротьби за місто-фортецю Бахмут. Місто, де проведена хвилина дорівнює рокам, а бої за кожну позицію, можна порівнювати з повноцінними спецопераціями", — розповіли військові.

У батальйоні завірили, що бійці попри втому дають відсіч російським загарбникам, та наголосили на їхній підступності.

"Наш ворог оснащений, підступний і не шкодує ні боєприпасів, ні життів своїх. Але бійці 251 батальйону гідно дають відсіч і, не зважаючи на виснаження, тримають стрій", — йдеться у пості.

Нагадаємо, 11 квітня аналітики повідомили, що український екіпаж на Бахмутському напрямку спеціально знищив трофейну техніку — танк Т-80БВМ "Зайчик". Російським окупантам вдалося пошкодити його, тож захисники вирішили підпалити машину, щоб вона не дісталася ворогу.

Вчора, 12 квітня, у ДПСУ розповіли, що прикордонники знищили у Бахмуті 7 штурмовиків з ворожої ПВК "Вагнер". Ще 12 найманців отримали поранення, інші — втекли.

В Україну прибула друга партія бронетранспортерів Kirpi, першу українські захисники отримали ще у 2022 році. Загалом для ЗСУ було замовлено 200 таких БТР.