Поминальна по "вагнерівцям": у Бахмуті українські прикордонники знищили загін найманців

Українські захисники виявили загін найманців та відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Загальні втрати бійців ПВК "Вагнер" становили 19 осіб.

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Українські прикордонники у боях за Бахмут ліквідували 7 найманців із ПВК "Вагнер", ще 12 окупантів отримали поранення. Про це 12 квітня повідомила прес-служба ДПСУ.

"Понад 20 штурмовиків з пвк "вагнер" спробували непомітно наблизитись до позицій прикордонників. Наші бійці виявили їх зі спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження", — йдеться у повідомленні.

Щоб втекти від вогню українських захисників, окупанти сховалися у напівзруйнованій будівлі, але це їм суттєво не допомогло. Наші бійці завдали удару по забудові внаслідок чого "вагнерам заграли поминальну", пишуть прикордонники.

"У стрілецькому бою частину вагнерівців ліквідовано, решта – втекли. Загальні втрати окупантів – 19 осіб: 7 вбитих та 12 поранених.", — повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо, журналісти The Washington Post після спілкування з командирами ЗСУ на передовій розповіли, як бійці Сил оборони виявляють вразливі місця в обороні ЗС РФ напередодні контрнаступу. З'ясувалося, що українські військові занходять позиції росіян за допомогою комерційних безпілотників, після чого планують удар.

У Держприкордонслужбі 11 квітня розповіли про тригодинний бій українських захисників у Бахмуті, які протистояли переважаючим силам супротивника. Повідомлялося, що до наших бійців підійшла група підтримки і таким чином вдалося уникнути оточення позицій.