Поминальная по "вагнеровцам": в Бахмуте украинские пограничники уничтожили отряд наемников

Украинские защитники обнаружили отряд наемников и открыли огонь из стрелкового оружия. Общие потери бойцов ЧВК "Вагнер" составили 19 человек.

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Украинские пограничники в боях за Бахмут ликвидировали 7 наемников из ЧВК "Вагнер", еще 12 оккупантов получили ранения. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Более 20 штурмовиков из ЧВ "Вагнер" попытались незаметно приблизиться к позициям пограничников. Наши бойцы обнаружили их с наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение", — говорится в сообщении.

Чтобы скрыться от огня украинских защитников, оккупанты спрятались в полуразрушенном здании, но это им особо не помогло. Наши бойцы нанесли удар по застройке в результате чего "вагнерам сыграли поминальную", пишут пограничники.

"В стрелковом бою часть вагнеровцев ликвидирована, остальные — сбежали. Общие потери оккупантов — 19 человек: 7 убитых и 12 раненых", — сообщили в ГПСУ.

Напомним, журналисты The Washington Post после общения с командирами ВСУ на передовой рассказали, как бойцы Сил обороны нащупывают уязвимые места в обороне ВС РФ в преддверии контрнаступления. Выяснилось, что украинские военные выявляют позиции россиян с помощью коммерческих беспилотников, после чего планируют по ним удар.

В Госпогранслужбе 11 апреля рассказали о трехчасовом бое украинских защитников в Бахмуте, которые противостояли превосходящим силам противника. Сообщалось, что к нашим бойцам подошла группа поддержки, и таким образом удалось избежать окружения позиций.