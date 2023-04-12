Подготовка к контрнаступлению: WP выяснила, как ВСУ узнают слабые места в обороне ВС РФ (фото)

Украинские Силы обороны выявляют позиции россиян с помощью коммерческих беспилотников и планируют удары по ним. Работа, пишут журналисты, происходит в условиях постоянной задержки поставок западного вооружения и боеприпасов.

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Украинские военные проверяют уязвимости российской обороны в преддверии контрнаступления. Об этом пишет 12 апреля американская газета The Washington Post (WP) после общения с командирами ВСУ на передовой.

ВСУ работают на фронте в условиях нехватки боеприпасов и ожидания материальных средств. На одной из позиций почти в километре от россиян младший сержант ВСУ с позывным "Боксер" работал с подразделением, которое выявляет слабые места ВС РФ с помощью коммерческих беспилотников и планирует удары по ним.

"Мы их тестируем. Россияне, конечно же, делают то же самое. Лучше не позволять российским войскам окапываться, чтобы нам было легче их выгонять", — прокомментировал он.

Военный говорит, что его подразделение готовят к полномасштабной атаке, а в это время они ждут дополнительных боеприпасов и тяжелого оборудования.

Военные ВСУ, по данным журналистов, постоянно ждут боеприпасов и тяжелого оборудования Запада

Запланированное Украиной контрнаступление откладывается из-за плохой погоды, медленной поставки западного вооружения и боеприпасов, а также "слива" секретных документов Пентагона, где говорилось о состоянии Вооруженных сил и недостатках украинской системы ПВО, отмечало издание.

Помощь Запада, как отметили авторы, сыграла решающую роль в отбрасывании российских оккупантов из северо-восточной части Харьковской области и частей Херсонской на юге в прошлом году.

"После этого битва замедлилась и приобрела затяжной характер. Непонятно, хватит ли дополнительной поддержки для выхода из тупика. ВС РФ сильно окопались на некоторых оккупированных территориях", — сообщили журналисты.

Несмотря на оборонительную позицию, украинские силы продолжают нести потери, а битва за Бахмут превратилась в самое продолжительное и кровопролитное сражение с огромными жертвами каждой стороны, говорится в материале.

WP поговорила с солдатом по имени Виталий. Его сослуживец, 26-летний Влад погиб, когда он копал траншею — минометные снаряды попали в его позицию.

"Нас бросили в бой в первый день после того, как я присоединился. Я даже не знал, в каком подразделении нахожусь, все было настолько хаотично. Влад был первым, кого я увидел", — описывал ситуацию Виталий.

Контрнаступление ВСУ: что говорят бойцы на фронте?

Другой командир — 24-летний капитан с позывным "Метис", дислоцированный недалеко от Бахмута, рассказал, что тоже проводил операции по проверке обороны войск РФ.

"Мы видели недавно мобилизованные войска (оккупантов). Их отправили только для рытья окопов, они очень хорошо укрепляют свои позиции всем, что могут найти — деревом и даже мусором", — рассказал он.

"Метис" отмечает низкий моральный дух в рядах ВС РФ и приводит в пример случаи дезертирства. По его мнению, это не значит, что вся российская армия ведет себя подобным образом.

"Их командиры способны, но похоже, что они не могут контролировать все силы", — добавил капитан.

По его оценке, успехи испытательных операций не означают, что подразделение готово к полномасштабному наступлению. Военные все еще ждут больше тяжелой техники, бронетехники для переброски большого количества войск и дополнительной подготовки.

Когда подразделение "Метис" первый раз получило передовую систему противотанкового вооружения, его солдаты практиковались с ним на основе видео в YouTube.

"Больше всего меня беспокоят противопехотные мины. Мы не можем их увидеть с помощью дронов", — сказал он.

Подполковник, командующий танковым батальоном в Запорожской области с позывным "Гром" также говорит о волнении из-за ожидания западной военной помощи.

"Российские силы укрепляются все больше и больше с каждым днем", — указал боец.

По его словам, сильно заминированные линии фронта будут особенно сложным препятствием для навигации.

"С обеих сторон фронта есть мины. Мы установили много мин, и российская сторона тоже", — заключил военный.

Напомним, что 12 апреля появились новые спутниковые фото укреплений, которые россияне строят в Крыму.

Спикер Оперативного командования "Восток" Владислав Назаров в начале марта рассказывал, что ВС РФ вырыли вдоль пляжей в Крыму почти 200 километров траншей.