Россияне вырыли в Крыму сотни километров окопов, – спикер ОК "Восток" (видео)
По словам спикера Оперативного командования "Восток" Владислава Назарова, оккупанты опасаются высадки украинского десанта в Крыму.
Вооруженные силы Российской Федерации вырыли вдоль пляжей на территории временно оккупированного Крымского полуострова около 200 километров траншей. Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Восток" Владислав Назаров в своем Telegram-канале.
Назаров отметил, что таким образом российская армия пытается обезопасить себя от высадки украинских десантных войск. Он также опубликовал видеоролик, на котором запечатлены пляжи оккупированной Евпатории, изрытые окопами.
О том, что российские оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на Крым, в частности к высадке десанта, пресс-центр Главного управления разведки Минобороны сообщал еще в декабре прошлого года.
С этой целью ВС РФ соорудили сеть минных ограждений, окопов и траншей возле побережья села Молочное Сакского района. Кроме того, оккупанты устанавливают так называемые "зубы дракона", надеясь, что бетонные пирамиды затормозят продвижение украинской бронетехники.
Действия российской армии на территории Крыма прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, отметив, что "окопы им точно не помогут". Он также добавил, что Украина обязательно деоккупирует полуостров.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 23 февраля сказал в интервью "Немецкой волне", что согласно текущей логике войны в Украине, Крымский полуостров может быть освобожден раньше, чем Донецк и Луганск.
Напомним, что1 марта в Минобороны Российской Федерации заявили, что ВСУ якобы атаковали оккупированный Крым шестью дронами-камикадзе. В ведомстве заверили, что 4 БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны, а остальные 2 выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.