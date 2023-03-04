Россияне вырыли в Крыму сотни километров окопов, – спикер ОК "Восток" (видео)

По словам спикера Оперативного командования "Восток" Владислава Назарова, оккупанты опасаются высадки украинского десанта в Крыму.

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Вооруженные силы Российской Федерации вырыли вдоль пляжей на территории временно оккупированного Крымского полуострова около 200 километров траншей. Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Восток" Владислав Назаров в своем Telegram-канале.

Назаров отметил, что таким образом российская армия пытается обезопасить себя от высадки украинских десантных войск. Он также опубликовал видеоролик, на котором запечатлены пляжи оккупированной Евпатории, изрытые окопами.

[ + – ] Окопы в Евпатории

О том, что российские оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на Крым, в частности к высадке десанта, пресс-центр Главного управления разведки Минобороны сообщал еще в декабре прошлого года.

С этой целью ВС РФ соорудили сеть минных ограждений, окопов и траншей возле побережья села Молочное Сакского района. Кроме того, оккупанты устанавливают так называемые "зубы дракона", надеясь, что бетонные пирамиды затормозят продвижение украинской бронетехники.

[ + – ] ВС РФ строят линии обороны в Крыму

Действия российской армии на территории Крыма прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, отметив, что "окопы им точно не помогут". Он также добавил, что Украина обязательно деоккупирует полуостров.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 23 февраля сказал в интервью "Немецкой волне", что согласно текущей логике войны в Украине, Крымский полуостров может быть освобожден раньше, чем Донецк и Луганск.

Напомним, что1 марта в Минобороны Российской Федерации заявили, что ВСУ якобы атаковали оккупированный Крым шестью дронами-камикадзе. В ведомстве заверили, что 4 БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны, а остальные 2 выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.