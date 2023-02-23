"Логика войны": ВСУ могут освободить Крым быстрее, чем Донбасс, — Подоляк (видео)

По словам советника главы ОП, при определенных условиях оперативно-тактически деоккупировать Крым можно достаточно быстро. Весь полуостров может быть зоне досягаемости дальнобойных ракет.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, по текущей логике войны в Украине Крым может быть освобожден еще быстрее, чем Донецк и Луганск. Об этом он заявил в интервью "Немецкой волне".

"Логика войны такова, что возможность освободить Крыма абсолютна. И как можно скорее, даже гораздо скорее, чем Донецк и Луганск", — пояснил Подоляк.

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"Но что касается Крыма, оперативно-тактически это будет сделано достаточно быстро при выполнении определенных условий. Опять же, это как будут запланированы наши контроперации, это объемы оружия", — отметил Подоляк.

По его словам, вся территория Крымского полуострова может быть в зоне досягаемости ракет ATACMS, если их поставят Украине.

Он также добавил, что для большего символизма целесообразнее в первую очередь деоккупировать территорию Луганской и Донецкой областей, причем "максимально жестко", чтобы в РФ перестали говорить о Донбассе.

"Потому что это постоянно выступающее существо говорит о "донбасском народе". Ну, нужно освободить эту территорию. Просто освободить. Чтобы это существо перестало оскорблять слово "Донбасс". Чтобы у нее был такой комплекс неполноценности", — пояснил представитель ОП.

Напомним, что Кулеба анонсировал новые мощные решения в отношении РФ. Дипломаты ведут работу над принятием Генассамблеей ООН украинской резолюции, а в Нью-Йорке он договаривается со странами-партнерами об ускорении поставок вооружений.

Ранее Фокус сообщал, что дорогу перед лондонским посольством России окрасили в цвета флага Украины. По сведениям журналистов, на это израсходовали около 340 литров желтой и синей краски.