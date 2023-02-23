"Земля будет гореть": Кулеба анонсировал новые мощные решения против России (видео)

Команда МИД работает над принятием Генассамблеей ООН украинской резолюции. Министр также рассказал, что встречается в Нью-Йорке с представителями стран-партнеров для того, чтобы ускорить поставки оружия в Украину.

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К годовщине вторжения Российской Федерации в Украину страну-агрессор ожидает новый пакет санкций. Об этом в четверг, 23 февраля, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД, который находится на 11-ой чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил, что в настоящее время продолжается работа, чтобы убедить членов Генассамблеи принять резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками.

"Нам нужны максимальные голоса, и для этого надо работать с каждым. Что такое голосование с ООН? Это всегда математика плюс титаническая дипломатическая работа", — прокомментировал Кулеба.

Он также напомнил, что завтра Украина отмечает первый год полномасштабной войны на своей территории.

"На самом деле, уже девять лет длится война, которую Россия развязала против Украины", — подчеркнул дипломат.

В своем обращении он отметил, что 24 февраля украинцы увидят, что весь мир поддерживает их.

"Вы увидите, уже можете видеть, что весь мир на самом деле с нами, в той или иной форме — кто-то более открыто, кто-то менее", — подчеркнул он.

Как говорит Кулеба, сегодня Россия, а также те государства, кто ее поддерживает, находятся в глобальной международной изоляции.

Министр также рассказал, что вся команда президента Зеленского работает над тем, чтобы "дипломатическая земля под ногами россиян горела".

"Так оно и будет", — сказал Кулеба.

По информации главы МИД, против страны-агрессора ожидается новый пакет санкций.

В Нью-Йорке Кулеба также встречается с представителями государств, поставляющих Украине оружие, для того, чтобы ускорить этот процесс.

Напомним, агентство Reuters 23 февраля написало, что в США уверены: нынешнее голосование на сессии Генассамблеи ООН за украинскую резолюцию войдет в историю.