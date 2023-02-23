Голосование "войдет в историю": Генассамблея ООН готова принять резолюцию Украины о мире, — СМИ

По словам журналистов, Украина и ее сторонники надеются усугубить дипломатическую изоляцию России. В США считают, что голосование будет историческим.

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Генеральная Ассамблея готова принять резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками, в которой подчеркивается "необходимость как можно скорее достичь всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" в соответствии с учредительным Уставом ООН. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что Соединенные Штаты заявили, что голосование Генассамблей "войдет в историю".

"Мы увидим, какую позицию занимают народы мира в вопросе мира в Украине", — заявила Генеральной Ассамблее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Журналисты напомнили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил вторжение России в Украину.

"Все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства", — сказал он.

Издание пишет, что Украина и ее сторонники надеются усугубить дипломатическую изоляцию России, добившись того, чтобы почти три четверти членов Генеральной Ассамблеи проголосовали "за".

В материале сказано, что Украина продвигает мнение о том, что война — это случай неспровоцированного вторжения одной страны в другую, в то время как РФ изображает себя ведущей "марионеточную войну" с Западом.

"Запад… нагло проигнорировал наши опасения и продолжает приближать военную инфраструктуру НАТО все ближе и ближе к нашим границам", — заявил Генассамблее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Отметим, что Генассамблея ООН соберется на спецзаседание из-за Украины. На заседании планируют рассмотреть предложения Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта в Украине и проголосовать за соответствующую резолюцию.

Также голландское издание Reformatorisch Dagblad заявило, что в Гааге создадут реестр нанесенного Украине ущерба. Цель организации — фиксировать ущерб, который нанесла Россия в результате военной агрессии против Украины.