Репарации от РФ: в Гааге создадут реестр нанесенного Украине ущерба

Создание Международного реестра ущерба было одобрено ООН. Цель организации — фиксировать ущерб, который нанесла Россия в результате военной агрессии против Украины.

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Кабинет министров Нидерландов одобрил решение о создании в Гааге организации Schaderegister — Международного реестра ущерба, который был нанесен Российской Федерацией в результате военной агрессии против Украины. Об этом 17 февраля сообщило голландское издание Reformatorisch Dagblad.

В публикации говорится, что создание Schaderegister было одобрено соответствующей резолюцией ООН с целью фиксировать место и объем ущерба, нанесенного Россией в ходе войны.

"Российское вторжение в Украину повлекло за собой огромные разрушения, и иски о возмещении ущерба могут быть поданы в этом году в новую организацию, созданную в Гааге. Кабмин дал на это согласие", — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра отметил, что ООН дало одобрение на то, чтобы документировать все масштабы убытков для дальнейшего требования репараций от РФ. По его словам, в Украине разбиты множество школ, больниц, домов, дорог и другой инфраструктуры, из-за чего убытки исчисляются сотнями миллиардов.

Также дипломат добавил, что украинское правительство попросило Нидерланды создать такой орган с учетом репутации страны, на что власти дали свое согласие.

"Необходимо сделать все возможное для получения компенсации за нанесенный ущерб. Россия несет ответственность. Есть только одно место, куда может быть направлено возмещение", — заявил Гукстра.

Комментарии украинской стороны

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что правительство Нидерландов одобрило очень важное решение о расположении в Гааге Международного реестра убытков.

"Это первый компонент компенсационного механизма, который позволит сделать так, чтобы Россия заплатила за все. Преступник будет наказан и будет платить за каждое преступление", — подчеркнул Ермак.

Ранее Фокус выяснял, как украинцы могут получить компенсацию за разрушенное жилье. Чтобы рассчитывать на возмещение, гражданам необходимо как можно быстрее зафиксировать все разрушения и подать заявку на компенсацию от государства, следуя определенным алгоритмам

Напомним, по состоянию на декабрь 2022 года сумма ущерба украинской инфраструктуре в результате полномасштабного военного вторжения России достигла 137,8 млрд долларов. Наибольший урон захватчики нанесли жилому фонду страны.