Компенсация за разрушенное жилье: как украинцам зафиксировать ущерб и подавать заявку

Если ваш частный дом или квартира в многоэтажном доме пострадали от обстрелов, нужно как можно быстрее зафиксировать все разрушения и подать заявку на компенсацию от государства. Но делать все это нужно правильно, следуя определенным алгоритмам.

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Российские оккупанты в ходе своего полномасштабного вторжения в Украину лишили жилья многих наших соотечественников, так как дома мирных граждан были разрушены в ходе боевых действий. Украинцы могут подавать заявку и получить компенсацию за разрушенное жилье. Но для этого очень важно правильно зафиксировать факт разрушения квартиры или дома, сообщают в Минреинтеграции.

Как зафиксировать разрушения жилья

Отмечается, что подать заявку на компенсацию можно через портал "Дия" или Центр предоставления административных услуг или нотариуса. Для того, чтобы зафиксировать разрушения, нужно:

сделать фото или видео хорошего качества, по возможности включив на телефоне геолокацию.

Во время съемки нужно сообщить о своем местонахождении. Также важно озвучить дату, время, охарактеризировать детали повреждения (по возможности зафиксировать сведения от третьих лиц, которые предварительно должны представиться)

Фиксировать разрушения необходимо крупным и малым планом, снимать все внешние и внутренние повреждения. Необходимо также указать близлежащую территорию и находящиеся рядом объекты.

Сохранить снятое в первоначальном виде: без использования графических редакторов, надписей и т.д.

Сделать копии отснятых материалов и сохранить их на разных носителях: флешке, файлообменнике и т.д.

Компенсацию выплатят не только деньгами

В январе 2023 года депутат Елена Шуляк сообщила, что владелец поврежденного жилья сможет получить на выбор или сертификат для покупки или инвестиции в строительство квартиры или средства на счет, которые можно будет использовать на восстановительные работы и приобретение строительных материалов на восстановление своего жилья.

По словам депутата, украинцы сами будут выбирать географическую локацию для использования жилищного сертификата. Ключевым показателем будет только сумма средств — она будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества.

"То есть, если стоимость разрушенной квартиры в Черниговской области схожа со стоимостью нового жилья в Тернопольской области — человек может выбрать этот регион", — рассказала Елена Шуляк.

Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что украинцам, которые из-за войны лишились жилья, будут предоставлять компенсацию за разрушенные дома, но недвижимость, купленную за эти деньги, нельзя будет перепродать неопределенное время.

Еще напомним, что согласно отчету Киевской школы экономики (KSE), сумма ущерба украинской инфраструктуре в результате полномасштабного военного вторжения России достигла к декабрю 2022 года $137,8 миллиардов.