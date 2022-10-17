Компенсация за разрушенное жилье: новые квартиры нельзя будет продать

Кабмин Украины разработал норм, по которым украинцам запретят распоряжаться собственностью, полученной в качестве компенсации, на неопределенный период.

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Украинцам, которые остались без жилья из-за войны, будут предоставлять компенсацию за разрушенные дома, но недвижимость, купленную за эти деньги, нельзя будет перепродать неопределенное время. Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, власти будут компенсировать утраченное жилье не только новыми квартирами, но и деньгами, эквивалентными стоимости утраченного жилья. Соответствующий законопроект с положениями о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии уже разработан Кабмином Украины.

При этом в документах будут нормы, согласно которым людям запретят распоряжаться собственностью, полученной в качестве компенсации, на неопределенный период.

"Речь идет о предоставлении целевых денег, эквивалентных стоимости разрушенного жилья. Их можно будет использовать для приобретения квадратных метров жилья. Домик или квартиру, которая будет приобретена за эти деньги, нельзя будет продавать определенное время", — объяснила Елена Шуляк.

Отметим, что по данным источников издания The New York Times, российские войска разрушили в Украине около 140 000 жилых домов, повреждено 44 млн кв. метров жилья. При этом цифры еще не окончательные, так как война все еще продолжается. Согласно информации ООН миллионы украинцев живут в домах, "плохо приспособленных для обеспечения достаточной защиты от суровых зимних условий".

Ранее в КГГА сообщали, что в Киеве сформируют выгодное жилье для горожан и переселенцев. Жилье для людей будут покупать за бюджетные деньги, всего город планирует купить около 1 тысячи квартир.

Также Фокус рассказывали об алгоритме действий для владельцев имущества, которое было повреждено или разрушено в результате боевых действий.