Аренда с правом выкупа: Киев купит тысячу квартир и отдаст переселенцам

В Киеве появится выгодное жилье для горожан и переселенцев. Они смогут арендовать жилье с правом выкупа.

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В Киеве уже через месяц сформируют выгодное жилье для горожан и переселенцев. Они смогут арендовать квартиры с правом выкупа, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам замглавы Киевской горадминистрации Вячеслава Непопа, столица с этой целью увеличила уставной капитал коммунального предприятия "Финансовая компания "Жилье-инвест" на 2 млрд грн. Жилье для людей будут покупать за бюджетные деньги, всего город планирует купить около 1 тысячи квартир.

Само жилье в будущем предоставят тем, кто особенно нуждается в крыше над головой и не может обеспечить себя самостоятельно. "Вопрос обеспечения жильем горожан и вынужденных переселенцев можно будет решить благодаря сдаче в аренду этого жилья. Это может быть как долгосрочная аренда, так и аренда с правом выкупа", — рассказал Вячеслав Непоп.

За сколько можно снять жилье в Киеве?

Как объяснил глава Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр в эфире телеканала "Киев", рынок аренды жилья в Киеве в последнее время восстановился на 80%, но в отдельных ценовых сегментах цены на аренду жилья растут не только из-за повышенного спроса, но и из-за изменения курса доллара, то есть, на фоне девальвации.

"Рынок недвижимости привязан к доллару. Покупка привязана к доллару. Риэлторы говорят, что если три-четыре месяца у них в работе было 10-15 вариантов на сдачу в аренду, то сейчас не осталось ни одного, их практически все арендовали, работать не с чем. Это в мелком сегменте – 10-12 тысяч гривен", – отметил эксперт.

Тем временем, в сентябре 2022 в Киеве арендовать квартиру можно за 6,5-35 тыс. грн. в месяц. По данным ОЛХ, аренда однокомнатной обойдется в 9-14 тыс. грн, двухкомнатной — 13-25 тыс. грн. в месяц, а трехкомнатной — 15-30 тыс. грн. в месяц.

Ранее Фокус объяснял, почему во время войны можно выгодно купить квартиру в Киеве. Также Фокус писал, что происходило с потребительской инфляцией в августе 2022 года.