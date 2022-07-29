Вслед за долларом: как во время войны растут цены на квартиры в Киеве

В июле на рынке недвижимости Киева наметилась тенденция роста спроса на жилую недвижимость, а цены в столице выросли в гривневом эквиваленте из-за инфляции и на фоне девальвации гривны до уровня 40 UAH/USD.

В столице Украины в середине лета в продаже – тысячи самых разных вариантов жилой недвижимости – от гостинок на окраине города по цене $37 тыс. до крутых пентхаусов площадью 360 кв. м. стоимостью $1,38 млн.

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По данным SV Development, на 29 июля средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Киева составляет $1109, а в начале года – на 1 января – цена квадрата была на уровне $1099. То есть, в долларах цена квартир немного подросла. Однако при переводе цен по курсу в гривну оказывается, что стоимость недвижимости в столице выросла существенно.

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Итого, если на начало года квадратный метр на вторичном рынке Киева стоил 29,9 тыс. грн. (официальный курс НБУ 27,27 UAH/USD), а 29 июля цена квадрата – 40,6 тыс. грн. (официальный курс НБУ 36,6 UAH/USD).

Как пишет в авторской колонке эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак, на вторичном рынке Киева – золотое время покупателя: объем предложения значительно превышает платежеспособный спрос, а собственники готовы идти на уступки и специальные условия.

"Платежеспособный спрос, в основном, формируется людьми, рассматривающими покупку для жизни, однако не готовыми покупать здесь и сразу. Покупатели прицениваются, ходят на просмотры, однако не спешат выходить быстро на сделку по нескольким причинам. Во-первых, они надеются получить выгодный дисконт из-за ситуации на рынке и в стране, в частности, а во-вторых, из-за неуверенности в завтрашнем дне", — отметила Виктория Берещак.

По ее словам, сейчас уже можно говорить о приросте интереса покупателей в пределах 35% от довоенного уровня.

"Покупательский энтузиазм подогревается к тому же инфляцией и курсовым ралли. С начала войны доллар вырос с 29,25 грн. до 36,59 грн. — на 25%, но, по прогнозам экономистов, это — далеко не предел. Поэтому кто-то склоняется в пользу покупки квартиры, не дожидаясь осени, в надежде спасти деньги от обесценивания. Ведь вторичный рынок – это возможность получить готовое жилье здесь и сразу, не дожидаясь завершения строительства", — говорит Виктория Берещак.

Эксперт подчеркнула: средняя цена на квартиры на вторичке с начала года, несмотря на сложную ситуацию, выросла. Больше всего выросли в цене квартиры от 50 до 75 кв. м в центральных и прицентральных районах, более низкий процент увеличения цены демонстрирует старый жилищный фонд – 80-90-х годов и ранее, а также крупногабаритные квартиры.

"Сегодня однокомнатную квартиру в Киеве можно приобрести в диапазоне $45-60 тыс., двухкомнатную — $70-90 тыс., многокомнатную — от $85 тыс.", — отметила Виктория Берещак.

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Тем временем, застройщики иногда предлагают более интересную стоимость квартир. Как сообщает misto.lun.ua, средняя цена квадрата в новостройках столицы – 44,5 тыс. грн., однако в домах эконом-класса цена метра – 27 тыс. грн.

[ + – ] Самые высокие цены традиционно - в новостройках Киева, самые низкие - в Житомирской и Ивано-Франковской областях Фото: lun.ua

Напомним, НБУ 21 июля объявил об изменении официального курса: вместо курса 29,25 UAH/USD установлен курс на уровне 36,6 UAH/USD.

Как ранее писал Фокус, в июне стоимость аренды жилья в столице уже достигла дна, и похоже, снижать ставки арендодатели больше не готовы.