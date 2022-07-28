Самое время. Почему во время войны можно выгодно купить квартиру в Киеве

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На вторичном рынке Киева – золотое время покупателя: объем предложения значительно превышает платежеспособный спрос, а собственники готовы идти на уступки и специальные условия. Правда, покупателя на всех не хватает, а об активности, которая была до войны, пока не приходится мечтать. Тенденция восстановления спроса, которая началась с открытием реестра прав на недвижимое имущество в мае, сохраняется и сейчас. Платежеспособный спрос, в основном, формируется людьми, рассматривающими покупку для жизни, однако не готовыми покупать здесь и сразу.

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Цены на недвижимость в Киеве могут упасть на 30-40%

Покупатели прицениваются, ходят на просмотры, однако не спешат выходить быстро на сделку по нескольким причинам. Во-первых, они надеются получить выгодный дисконт из-за ситуации на рынке и в стране, в частности, а во-вторых, из-за неуверенности в завтрашнем дне.

Многие интересуются квартирами, но покупать не спешат, в частности, из-за непонимания, что будет завтра

Однако даже увеличение срока экспозиции квартир (периода, за который лот ищет своего покупателя), по меньшей мере, на 2-4 недели, не остановило постепенную восходящую динамику восстановления спроса. Теперь можем говорить о приросте интереса покупателей в пределах 35% от довоенного уровня.

Покупательский энтузиазм подогревается к тому же инфляцией и курсовым ралли. С начала войны доллар вырос с 29,25 грн. до 36,59 грн. — на 25%, но, по прогнозам экономистов, это — далеко не предел. Поэтому кто-то склоняется в пользу покупки квартиры, не дожидаясь осени, в надежде спасти деньги от обесценивания.

Ведь вторичный рынок – это возможность получить готовое жилье здесь и сразу, не дожидаясь завершения строительства.

Правда, запрос на качество и формат жилья у украинцев за последние годы существенно вырос: покупателей интересуют не просто квадратные метры, а многофункциональное пространство для жизни с разнообразной инфраструктурой, рекреационным потенциалом, удобной транспортной развязкой.

[ + – ] Через пять месяцев после вторжения покупатели начинают интересоваться недвижимостью в Киеве

Поэтому немалый процент платежеспособного спроса сосредоточен в жилых комплексах, которые достроены и введены в эксплуатацию за последнее время, где есть собственная инфраструктура, территория для прогулок и активности, безопасное пространство для воспитания детей. Как правило, речь идет о домах после 2017 года и младше, построенных по новым стандартам.

Еще одно существенное преимущество вчерашней первички — в высшем пороге энергоэффективности, что в условиях роста стоимости цен на энергоносители становится существенным преимуществом. Украинцы не готовы платить за воздух, потому ожидаемые суммы платежей за коммунальные — не последние в перечне вопросов покупателя сегодня.

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Жилье с дисконтом. Какие цены на аренду квартир в Киеве предлагают этим летом

Следует заметить, что средняя цена на квартиры на вторичке с начала года, несмотря на сложную ситуацию, выросла, что связано, прежде всего, с инфляцией. Рост составил от 8 до 12% в зависимости от формата жилья и локации.

Больше всего выросли в цене квартиры от 50 до 75 кв. м в центральных и прицентральных районах, более низкий процент увеличения цены демонстрирует старый жилищный фонд – 80-90-х годов и ранее, а также крупногабаритные квартиры. На последние, к слову, владельцы готовы предлагать самый большой дисконт, достигающий, в среднем, 12-15% от довоенной цены.

При выборе квартиры многие интересуются ценой коммунальных услуг - платить за воздух украинцы больше не хотят

Сейчас однокомнатную квартиру в Киеве можно приобрести в диапазоне $45-60 тыс., двухкомнатную — в пределах $70-90 тыс., а многокомнатная стоит от $85 тыс.

Последующая ценовая динамика напрямую зависит от уровня реального платежеспособного спроса. А есть высокая вероятность, что с последующим восстановлением активности девелоперов первичный рынок отвлечет на себя значительный процент покупателей, готовых подождать ввода в эксплуатацию, однако стать владельцем концептуально новой среды для жизни, учитывающей и эргономику пространства, и требования к энергоэффективности домов, и инфраструктурные ожидания.

Чтобы не потерять покупателя, владельцам квартир придется продолжить политику дисконтов. Поэтому, по всей вероятности, осенью практика снижения цены на вторичном рынке будет сохраняться. Судьба многих лотов будет зависеть как раз от гибкости владельца: согласится ли он идти на уступки покупателю или нет.