Цены на недвижимость в Киеве могут упасть на 30-40%
На стоимость столичной недвижимости оказывает сильное влияние агрессия России в Украине.
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В столице в ближайшие полгода-год цены на жилую недвижимость могут снизиться на 30-40%. Об этом в колонке для Фокуса сказал Юрий Хапко, управляющий партнер, адвокат юрфирмы Totum.
"Можно предположить, что цены в Киеве в течение первых полугода/года упадут как минимум на 30-40%. Особенно это касается недорогих сегментов, которые покупали с целью дальнейшей сдачи их в аренду", — считает Хапко.
Он подчеркивает, что даже сейчас, когда столица "оживает", пустыми остаются более 40% таких квартир, а цены на аренду упали больше, чем на половину.
По его словам, в Одессе ситуация будет похожей, но положительная динамика может восстановиться перед курортным сезоном 2023 года.
"А вот во Львовском регионе, как и на всем западном направлении, еще в январе и феврале цены на арендуемую недвижимость выросли на 20%. Если боевые действия затянутся дольше сентября, цены там вырастут по меньшей мере еще на 20-30%", — ожидает Хапко.Важно
Полную позицию Юрия Хапко о ценах на недвижимость в военных реалиях читайте в материале "Обвал или рост. Что будет с ценами на недвижимость из-за войны".
Напомним, ранее Фокус сообщал, что в Украине открыли Госреестр вещных прав на недвижимость и можно проводить сделки купли-продажи недвижимости. Хотя в условиях войны это может стать сложным квестом.