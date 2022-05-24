Сумасшедший спрос и подорожание: что происходит на рынке аренды жилья в Украине (инфографика)

Исследование показало, что в мае этого года ставки аренды на Закарпатье выросли на 225% по сравнению с октябрем прошлого года.

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Портал ЛУН на основе данных Flatfy опубликовал данные по ситуации на рынке аренды жилья. Там сказано, как изменилась цена аренды жилой недвижимости в мае 2022 года с октября 2021 года, то есть, по сравнению с довоенным временем.

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Согласно данным исследования, лидером роста арендных ставок на жилье стала Закарпатская область, где цена выросла на 225%. В Черновицкой области ставки аренды подскочили на 156%, а в Ивано-Франковской – на 128%. Также в лидерах стремительного подорожания квартир и домов в аренду – Львовская область, там арендные ставки выросли на 96%.

[ + – ] Цена аренды в центральной и южной части страны снижается Фото: ЛУН

В то же время, в Киевской области цена аренды в мае 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года упала на 11%, а в Житомирской и Харьковской области ставки аренды не изменились.

Также в исследовании "ЛУН" отмечен бурный рост спроса на аренду жилья в западных областях. В частности, спрос на аренду квартир в Тернопольской области вырос на 373%, в Закарпатье – на 316%, а в Хмельницкой – на 280%. Логично, что в связи с военными действиями отмечено падение спроса на аренду в южных регионах – в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

[ + – ] В западных областях Украины - высокий спрос на аренду квартир и домов Фото: ЛУН

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