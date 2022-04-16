Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Как из-за эвакуации дорожает аренда квартир на Западной Украине

Рост цен на аренду квартир на Западной Украине замедлился, но поток внутренних переселенцев не останавливается. Это значит, арендные ставки падать не будут. Фокус выяснил, за сколько можно в апреле снять квартиру во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске.

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Аренда квартир на западе Украины все еще пользуется большой популярностью. Спрос сильно превышает предложение. И хотя киевляне массово возвращаются в столицу, новая волна эвакуации выходцев из восточных и южных регионов держит спрос на жилые квадратные метры западных городов на высоком уровне.

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"Ситуация меняется почти так же быстро, как на фронте. В среднем на западе Украины с начала войны рост стоимости аренды квартир составил от 50 до 100%. Есть регионы и населенные пункты, где аренда квартир подорожала вдвое, а то и втрое. Прежде всего, это Львов и Тернополь. Есть случаи в Ужгороде и Ивано-Франковске", — рассказала Фокусу эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

Двойной тариф. Сколько стоит снять квартиру во Львове

Аренда квартиры во Львове в среднем подорожала вдвое, говорит Николай Онуфриенко, руководитель отдела купли-продажи львовского оператора недвижимости "Дуоком".

"На наш взгляд, пиковый рост цен был в первую-вторую неделю войны. Рынок отреагировал на повышенный спрос и максимально поднял цены. Сейчас цены постепенно начинают опускаться. Но это касается более дорогих объектов — особняков или трех-четырехкомнатных квартир", — рассказывает Николай Онуфриенко.

По словам эксперта, самыми популярными до сих пор остаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, стоимость аренды такого жилья осталась на том же уровне, что и в марте.

[ + – ] Аренда квартиры во Львове в среднем подорожала вдвое Фото: Getty Images

"Если мы берем однушки, то квартиры дешевле 6-7 тыс. грн в принципе не встречаются. Таких вариантов на рынке недвижимости очень мало, они сдаются за считанные часы. Средняя цена на однокомнатные квартиры составляет около 10-15 тыс. грн. Стоимость аренды двухкомнатных квартир начинается в районе 10–12 тыс. грн и выше", — очерчивает ситуацию риелтор из Львова.

Если изучить свежие апрельские объявления на сайте OLX, то заметно, что больше всего предложений аренды однокомнатных квартир во Львове по цене 8-12 тыс. грн. в месяц.

Но это, как правило, жилье в старом фонде и с площадью до 40 кв.м. А вот более просторные квартиры в новостройках с ремонтом и полностью укомплектованные бытовой техникой обойдутся арендаторам в сумму от 16 тыс. грн. в месяц.

Cколько стоит аренда в Тернополе и Ужгороде

Виктория Берещак говорит о значительном росте цен на аренду жилья в Тернополе.

"Если говорить об однокомнатных квартирах, то в Тернополе до войны цены были в пределах $100-150 за квартиру, сейчас – $250-300. Двух-трехкомнатные до войны были в пределах $200-220, пусть $250, если это хороший ремонт и центральная часть города. Сейчас на квартиры большой площади можно найти цену от $400 до $800. Аренда домов и коттеджей неподалеку города стоят около $800-1000 в месяц", — говорит эксперт.

[ + – ] В Тернополе до войны цены были в пределах $100-150 за квартиру, сейчас – $250-300 Фото: Getty Images

Основная проблема Тернополя, в отличие от Львова, — узкий рынок, то есть, очень маленькое предложение жилья. Те однокомнатные квартиры, что в середине апреля предложены в аренду на сайте OLX, стоят от 4 до 12 тыс. грн. в месяц.

По словам Берещак, в Ужгороде рост цен на аренду в среднем составляет 50-100%, рынок узкий и перенасыщенный. По данным OLX, на 14 апреля предлагалось всего две однокомнатных в Ужгороде — одна за 7 тыс. грн., а другая — за 30 тысяч. Предложение двушки в аренду в Ужгороде оценено арендодателем в 17 тыс. грн. Самый дорогой объект в городе — четырехкомнатная за 50 тыс. грн. в месяц.

"Меньше всего подорожала недвижимость в Ивано-Франковске — где-то на 35-40%, если брать средневзвешенные цены. С чем это связано? Возможно, со сдерживающими факторами в городе; позицией горожан", — считает Берещак. К слову, мэр города Руслан Марцинкив еще в начале марта заявил, что недобросовестных арендодателей и спекулянтов будут наказывать. Однако аренда жилья в Ивано-Франковске все равно стоит дорого по сравнению с довоенным временем: однокомнатные квартиры предлагают по 8-14 тыс. грн., но есть немало вариантов и за 25-30 тыс. грн. в месяц.

Прогноз стоимости аренды квартир на западе Украины

В ближайший месяц спрос на жилье в западных городах останется стабильным. Николай Онуфриенко говорит, что сейчас очень сложно прогнозировать на месяц вперед: "Мы сейчас живем прогнозами на дни. На сегодняшний день мы не наблюдаем отток. Поток людей постоянный: если кто-то уезжает — на его место приезжает другой. Также не наблюдается возвращения людей из Польши. Нет ожидания, что в ближайшие пару дней ситуация может измениться".

Риелтор говорит, что появление во Львове модульного городка существенно не повлияет на спрос, потому что городок сможет принять сотни, а не тысячи людей. Но из-за военных действий и массовой эвакуации из юго-восточных регионов именно тысячи нуждаются в квартирах и домах.

На западе Украины наблюдается ротация внутренних переселенцев, говорит Виктория Берещак.

"Мы наблюдаем кольцевую миграцию. Сначала были люди, бежавшие из Киева и населенных пунктов вокруг столицы. Сейчас к ним присоединяются люди из регионов, где идут наиболее активные боевые действия, это восток и юг. Киевляне понемногу начинают освобождать арендуемые квартиры, их место занимают люди из других регионов", — констатирует Берещак.

Эксперт добавляет, что некоторые жители Днепра и Запорожья действуют на опережение, выезжая на запад Украины: "Люди не хотят испытывать судьбу, видя пример Киевской области".

Напомним, еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Фокус освещал ситуацию на рынке недвижимости, и уже тогда наблюдался рост спроса на жилье во Львове, это подогрело рынок и повысило стоимость аренды приблизительно на 10%.

Международная организация миграции по состоянию на середину марта насчитала в Украине 6,5 миллионов внутренне перемещенных лиц.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко анонсировал возведение десятков тысяч квартир для внутренних переселенцев в 10 регионах Украины.