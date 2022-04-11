Десятки тысяч квартир: в 10 регионах Украины переселенцев обеспечат постоянным жильем

Предполагается, что это будет не временное модульное жилье, а полноценные квартиры. Они будут обустроены мебелью и необходимой бытовой техникой.

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После освобождения от российских оккупантов северных областей Украины, многие жители хотят вернуться к себе домой. Для внутренних переселенцев в 10 регионах Украины, потерявших свои жилища и желающих вернуться в родные места, будут отстроены полноценные дома. Об этом в интервью изданию Forbes сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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По его словам, уже существуют проекты жилья для внутренних переселенцев, которые можно реализовать в течение 3-4 месяцев. В основном это двухкомнатные квартиры, но также есть проекты одно- и трехкомнатных квартир, которые перед заселением уже будут с мебелью и оснащены необходимой бытовой техникой. На это жилье могут рассчитывать прежде всего те, кто на данный момент вынужден проживать в школах, спортзалах и других неприспособленных к постоянному проживанию помещениях.

"Мы построим для них не какие-то модульные временные сооружения, а нормальные дома в 10 регионах. После того, как мы восстановим жилье переселенцев в тех городах, где они проживали до войны, — они переедут, а эти квартиры будут отданы военнослужащим и всем остальным, кто стоял в очередях", — пояснил Тимошенко.

Кроме того, в ОП планируют выкупать квартиры у застройщиков в жилищных комплексах, которые еще не введены в эксплуатацию, и также предоставлять это жилье переселенцам.

На вопрос за какие средства будет реализована программа по предоставлению жилья переселенцам Тимошенко ответил, что на первом этапе будут задействованы бюджетные средства, но для проведения масштабного обновления чиновник надеется на материальную помощь международных партнеров.

Для того, чтобы обеспечить жильем тех, кто его лишился вследствие военных действий, необходимо построить несколько десятков тысяч квартир, однако какая сумма будет задействована для реализации плана в таких масштабах, пока неизвестно.

"Поймем до конца недели. Наша цель – через неделю-две выходить на фундаментные работы, не теряя время, пока идут расчеты", — отметил Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины расширил список лиц, которые могут получить документ, свидетельствующий о статусе внутреннего переселенца. Чтобы получить документ, необходимо обратиться в ЦНАП или подать заявление через веб-портал "Дія".

Во Львове обустраивают первый городок из модульных домов для временного проживания переселенцев, которые вынуждены эвакуироваться из зон боевых действий. Жилище оснащено мебелью, а также в нем проведено электричество и отопление.