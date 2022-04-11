Десятки тисяч квартир: у 10 регіонах України переселенців забезпечать постійним житлом

Передбачають, що це не тимчасове модульне житло, а повноцінні квартири. Їх облаштують меблями та необхідною побутовою технікою.

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Після звільнення від російських окупантів північних областей України багато жителів хочуть повернутися до себе додому. Для внутрішніх переселенців у 10 регіонах України, які втратили своє житло та бажають повернутися до рідних місць, відбудують повноцінні будинки. Про це в інтерв'ю Forbes повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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За його словами, вже є проєкти житла для внутрішніх переселенців, які можна реалізувати протягом 3-4 місяців. Здебільшого це двокімнатні квартири, але також є проєкти одно- та трикімнатних квартир, які перед заселенням вже будуть з меблями та оснащені необхідною побутовою технікою. На це житло можуть розраховувати насамперед ті, хто зараз змушений проживати у школах, спортзалах та інших приміщеннях, що не пристосовані до постійного проживання.

"Ми збудуємо для них не якісь модульні тимчасові споруди, а нормальні будинки в 10 регіонах. Після того, як ми відновимо житло переселенців у тих містах, де вони проживали до війни, вони переїдуть, а ці квартири віддадуть військовослужбовцям і всім іншим, хто стояв у чергах", — пояснив Тимошенко.

Крім того, в ОП планують викуповувати квартири в забудовників у житлових комплексах, які ще не введені в експлуатацію, а також надавати це житло переселенцям.

На запитання, за які кошти реалізують програму з надання житла переселенцям, Тимошенко відповів, що на першому етапі залучать бюджетні кошти, але для проведення масштабного оновлення чиновник сподівається на матеріальну допомогу міжнародних партнерів.

Для того, щоб забезпечити житлом тих, хто його втратив унаслідок воєнних дій, необхідно побудувати кілька десятків тисяч квартир, проте яку суму залучать для реалізації плану в таких масштабах, поки що невідомо.

"Зрозуміємо до кінця тижня. Наша мета — через тиждень-два виходити на фундаментні роботи, не гаючи часу, поки йдуть розрахунки", — зазначив Тимошенко.

Раніше повідомляли, що Кабінет Міністрів України розширив список осіб, які можуть отримати документ, що свідчить про статус внутрішнього переселенця. Щоб отримати документ, необхідно звернутися до ЦНАПу або подати заяву через вебпортал "Дія".

У Львові облаштовують перше містечко з модульних будинків для тимчасового проживання переселенців, які змушені евакуюватись із зон бойових дій. Житло оснащене меблями, а також у ньому проведено електрику та опалення.