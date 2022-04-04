Внутрішні переселенці: хто може отримати довідку та які пільги надасть держава

Переселенці з областей, де тривають бойові дії, можуть оформити свій статус через "Дію" і отримувати щомісячну фінансову допомогу.

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Кабінет міністрів України розширив список осіб, які можуть одержати документ, що свідчить про статус внутрішнього переселенця. Крім того, Кабмін роз'яснив механізм, як переселенці можуть отримати довідки та пізніше фінансову допомогу від держави. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Хто може отримати довідку внутрішнього переселенця

Отримати документ, що свідчить про статус внутрішнього переселенця, можуть:

особи, які виїхали з областей України, де тривають бойові дії, а також з Волинської, Житомирської, Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва;

особи, місце проживання яких зареєстровано поза зоною бойових дій, але які є платниками єдиного податку та соціального внеску на тій території, де такі бойові дії тривають;

особи, місце проживання яких зареєстровано поза зоною бойових дій, але які сплатили єдиний податок та соціальний внесок за 4 квартал 2021 року або за весь 2021 рік на території, де бойові дії тривають.

Як отримати довідку внутрішнього переселенця

Для того, щоб отримати документ переселенця, необхідно подати відповідну заяву. Це можна зробити двома способами:

звернутися особисто до уповноваженої особи в сільській, селищній, міській раді або до ЦНАПу;

подати заяву через вебпортал "Дія".

Які фінансові виплати передбачені переселенцям

Міністерство соціальної політики на час воєнного стану та протягом наступного одного місяця після його призупинення або скасування щомісяця адресно надаватиме переселенцям фінансову допомогу:

для інвалідів та дітей — 3000 грн;

для інших осіб — 2000 грн.

Крім того, громадяни, які приймають переселенців у своїх будинках, також можуть розраховувати на компенсацію від держави. Сума компенсації від розміщення одного переселенця становить 14,77 грн на день. Компенсацію видаватимуть у безготівковому розрахунку.

Нагадаємо, що громадяни, які змушені були покинути свої житла через бойові дії, можуть розраховувати на державну фінансову допомогу. Такі особи зможуть отримувати щомісяця 2-3 тисячі гривень матеріальної допомоги.

У Міністерстві соціальної політики заявили, що пенсії та соціальні виплати отримають усі українські громадяни, навіть ті, які змушено змінили місце проживання через воєнні дії в країні.