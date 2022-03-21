У Мінсоцполітики анонсували виплати для українців, які залишили своє житло через війну

Допомогу на проживання, за даними міністерства, отримають ті громадяни, які офіційно будуть перебувати на обліку внутрішньо переміщених осіб.

Українці, які були змушені покинути свої будинки через бойові дії, отримуватимуть державну допомогу в розмірі 2-3 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соцполітики.

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За даними профільного відомства, допомога на проживання в розмірі 3000 гривень передбачена на кожну дитину чи людину з інвалідністю, а виплати по 2000 гривень – на кожну іншу особу.

Відповідне рішення про додаткові нарахування було затверджено Мінсоцполітики. У Міністерстві зазначили, що виплати отримають громадяни, які виїхали з Криму, а також територій активних бойових дій, визначених розпорядженням Кабміну №204 від 6 березня 2022 року. Для отримання допомоги на проживання необхідно мати оформлену довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб.

"Допомогу автоматично, без додаткового звернення, отримають також ВПО, які на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №505 від 1 жовтня 2014 року", — наголосили в Мінсоцполітики.

Громадяни, яким довелося вперше залишати свої будинки через бойові дії, також отримають допомогу на проживання:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень щомісяця

для інших осіб – 2000 гривень щомісяця

Виплати на проживання здійснюватимуться через державний "Ощадбанк" на спецрахунок, який потенційний пільговик вказує в заяві. Така допомога, за даними міністерства, виплачуватиметься щомісяця на весь час дії воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.

Як отримати від держави допомогу на проживання:

стати на облік як ВПО та отримати відповідну довідку

необхідно подати заяву на отримання допомоги на проживання (до структурного підрозділу органу соцзахисту або через портал Дія)

"Я прошу всіх, хто переїхав з небезпечних населених пунктів і потребує допомоги, реєструватися як ВПО і звертатися за допомогою. Також я прошу тих, кому допомога не потрібна, хто не втратив роботу і може забезпечувати себе самостійно на новому місці, чинити відповідно, що Вам підказує совість", — цитує пресслужба голову Мінсоцполітики Марину Лазебну.

Раніше Фокус у своїй статті докладно розповідав, як українцям отримати пенсії та інші виплати в умовах воєнного стану.

Також повідомлялося, що Мінсоцполітики оприлюднило алгоритм виплат біженцям під час війни з Росією.