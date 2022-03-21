В Минсоцполитики анонсировали выплаты для украинцев, покинувших свое жилье из-за войны

Помощь на проживание, по данным министерства, получат те граждане, которые будут официально находиться на учете внутренне перемещенных лиц.

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, будут получать государственную помощь в размере 2-3 тысяч гривен. Об этом информирует пресс-служба Министерства соцполитики.

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По данным профильного ведомства, помощь на проживание в размере 3000 гривен предусмотрена на каждого ребенка или человека с инвалидностью, а выплаты по 2000 гривен — на каждого другого лица.

Соответствующее решение о дополнительных начислениях было утверждено Минсоцполитики. В Министерстве отметили, что выплаты получат граждане, которые выехали из Крыма, а также территорий активных боевых действий, определенных распоряжением Кабмина №204 от 6 марта 2022 года. Для получения помощи на проживание необходимо иметь оформленную справку о пребывании на учете внутренне перемещенных лиц.

"Помощь автоматически, без дополнительного обращения, получат также ВПЛ, которые на 1 марта 2022 года получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №505 от 1 октября 2014 года", — подчеркнули в Минсоцполитики.

Граждане, которым пришлось впервые покидать свои дома из-за боевых действий, также получат помощь на проживание:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен ежемесячно

для других лиц — 2000 гривен ежемесячно

Выплаты на проживание будут осуществляться через государственный "Ощадбанк" на спецсчет, который потенциальный льготник указывает в заявлении. Такая помощь, по данным министерства, будет выплачиваться ежемесячно на все время действия военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Как получить от государства помощь на проживание:

встать на учет как ВПЛ и получить соответствующую справку

необходимо подать заявление на получение помощи на проживание (в структурное подразделение органа соцзащиты или через портал Дия)

"Я прошу всех, кто переехал из опасных населенных пунктов и нуждается в помощи, регистрироваться как ВПЛ и обращаться за помощью. Также я прошу тех, кому помощь не нужна, кто не потерял работу и может обеспечивать себя самостоятельно на новом месте, поступать согласно тому, что Вам подсказывает совесть", — цитирует пресс-служба главу Минсоцполитики Марину Лазебную.

Ранее Фокус в своей статье подробно рассказывал, как украинцам получить пенсии и другие выплаты в условиях военного положения.

Также сообщалось, что Минсоцполитики обнародовало алгоритм выплат беженцам во время войны с Россией.