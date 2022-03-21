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Украина Российско-украинская война

В Минсоцполитики анонсировали выплаты для украинцев, покинувших свое жилье из-за войны

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Помощь на проживание выплаты пособия Минсоцполитики война военное положение
Фото: 24 канал | Как украинцам получить помощь на проживание

Помощь на проживание, по данным министерства, получат те граждане, которые будут официально находиться на учете внутренне перемещенных лиц.

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, будут получать государственную помощь в размере 2-3 тысяч гривен. Об этом информирует пресс-служба Министерства соцполитики.

По данным профильного ведомства, помощь на проживание в размере 3000 гривен предусмотрена на каждого ребенка или человека с инвалидностью, а выплаты по 2000 гривен — на каждого другого лица.

Соответствующее решение о дополнительных начислениях было утверждено Минсоцполитики. В Министерстве отметили, что выплаты получат граждане, которые выехали из Крыма, а также территорий активных боевых действий, определенных распоряжением Кабмина №204 от 6 марта 2022 года. Для получения помощи на проживание необходимо иметь оформленную справку о пребывании на учете внутренне перемещенных лиц.

"Помощь автоматически, без дополнительного обращения, получат также ВПЛ, которые на 1 марта 2022 года получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №505 от 1 октября 2014 года", — подчеркнули в Минсоцполитики.

Граждане, которым пришлось впервые покидать свои дома из-за боевых действий, также получат помощь на проживание:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен ежемесячно
  • для других лиц — 2000 гривен ежемесячно

Выплаты на проживание будут осуществляться через государственный "Ощадбанк" на спецсчет, который потенциальный льготник указывает в заявлении. Такая помощь, по данным министерства, будет выплачиваться ежемесячно на все время действия военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Как получить от государства помощь на проживание:

  • встать на учет как ВПЛ и получить соответствующую справку
  • необходимо подать заявление на получение помощи на проживание (в структурное подразделение органа соцзащиты или через портал Дия)

"Я прошу всех, кто переехал из опасных населенных пунктов и нуждается в помощи, регистрироваться как ВПЛ и обращаться за помощью. Также я прошу тех, кому помощь не нужна, кто не потерял работу и может обеспечивать себя самостоятельно на новом месте, поступать согласно тому, что Вам подсказывает совесть", — цитирует пресс-служба главу Минсоцполитики Марину Лазебную.

Ранее Фокус в своей статье подробно рассказывал, как украинцам получить пенсии и другие выплаты в условиях военного положения.

Также сообщалось, что Минсоцполитики обнародовало алгоритм выплат беженцам во время войны с Россией.