Окупація та пенсія: як та де отримати соцвиплати в Україні

В окупованих містах отримати пенсії та виплати готівкою наразі неможливо. Але місцева влада обмірковує способи допомоги громадянам. На підконтрольній Україні території оформити виплати можна через Ощадбанк.

Український уряд виділив та направив гроші на соцвиплати — і на підконтрольних територіях люди їх отримують. Фокус розбирався, як можна отримати гроші в містах та селах, куди через військові дії (або з причини окупації) поки що не підвозять готівку.

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Ольга, мешканка Сновська на Чернігівщині, каже, що пенсія прийшла на карту ПриватБанку, але зняти гроші неможливо — банкомати порожні. За її словами, на початку березня Ощадбанк протягом одного дня видавав пенсію готівкою.

Через деякий час у Сновській міськраді визнали: "Держава профінансувала пенсії, кошти на рахунки пенсіонерам надійшли, списки є, але немає живих грошей". Щоб виправити ситуацію, підприємців закликали приносити виручку до відділення "Укрпошти": гроші зарахують на рахунок, а готівку використають для виплат пенсій та соціальної допомоги. З таким зверненням виступила керівниця відділення поштового зв'язку Любов Клименко. Інше питання, що через війну підприємницька активність скоротилася, і навіть за позитивної реакції бізнесу на це прохання грошей на виплати може не вистачити. Якщо ж місто під обстрілом, то й розвозити кеш пенсіонерам ніхто не стане.

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Пенсійне питання: як отримати соцвиплати під час війни

Зазначимо, готівку можна отримати у торгових мережах — для цього потрібно сплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з рахунка суму від 500 до 6000 грн. Так можна було й раніше, але зараз це може врятувати чиєсь життя — інкасатора чи банківського працівника, зазначили в Нацбанку. Зазначимо, що заради безпеки на багатьох АЗС в Україні вже перейшли на повністю безготівковий розрахунок (оплата лише за талонами або платіжними картками).

Усі соцвиплати за березень нараховані, їх виплачують та доставляють, якщо це безпечно для життя та здоров'я громадян, розповіла Фокусу міністерка соцполітики Марина Лазебна.

В Укрпошті підтверджують, зокрема, кажуть, що на Одещині всі пенсії за березень планують виплатити до кінця тижня. Про це сказав керівник регіональної дирекції Укрпошти Сергій Дрозд у коментарі Суспільному.

Виплату можна переадресувати. Якщо раніше пропонували дзвонити на гарячу лінію, зараз заявку можна залишити онлайн, для цього потрібно заповнити форму. Важливо, що зараз усі, хто залишить місто окупації та активних військових дій, може звернутись в іншому регіоні до Ощадбанку з паспортом та кодом ІНН та отримати пенсію чи іншу виплату.

Біженці, які отримують соцвиплати на рахунки, можуть використати ці гроші і за кордоном, розповіла Марина Лазебна. За її словами, Укрпошта працює над тим, щоб переселенці могли отримати соцвиплати за межами України, якщо раніше приходили за готівкою до відділень.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, як пенсії та соцвиплати почали нараховувати та виплачувати вперше після початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України.