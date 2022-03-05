Пенсійне питання: як отримати соцвиплати під час війни

Для переселенців вже створили окрему інструкцію.

Президент України Володимир Зеленський під час одного зі своїх звернень до громадян пообіцяв, що попри війну та бойові дії пенсії виплачуватимуть стабільно.

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"З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14 відсотків. Гроші вже пішли в банки. Усі виплати будуть проведені повністю", — сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що пенсію проіндексували для понад 10 млн українців.

Мінсоц звітує: гроші нарахували та сплачують

Міністерка соцполітики України Марина Лазебна в ефірі каналу "Рада" відзвітувала про соцвиплати.

"Пенсійний фонд вже спрямував до уповноважених банків та Укрпошти суму, необхідну для виплати пенсій до 14 березня включно. Уповноважені банки зарахували ці кошти на рахунки більше 3 млн одержувачів, що складає 99% тих, хто отримує пенсію до 14 березня включно. Я знаю, що ці кошти отримали", — сказала Лазебна.

За її словами, Укрпошта розпочала виплату пенсій 3 березня.

"На виплати соціальних допомог, пільг та субсидій Міністерство соціальної політики ще 2 березня перерахувало кошти в регіони. Це 4,8 млрд грн на виплату допомог та понад 5 млрд на виплату пільг та субсидій. Всі регіони отримали фінансування", — зазначила міністерка.

Вона уточнила, що у регіонах, де ведуться активні бойові дії, соцдопомогу будуть виплачувати за окремим алгоритмом: "В тих містах та районах, де людям не зараховані кошти на банківські рахунки через те, що не можуть працювати органи державної влади, виплати будуть проведені через інші регіони".

Інструкція для переселенців

Пенсійний фонд створив інструкцію для переселенців, які отримували соцвиплати готівкою. Пропонують зателефонувати за номером 0 800 300 545, обрати кнопку 2 — розділ "Пенсії, соціальні виплати та субсидії" або за номерами телефонів Пенсійного фонду.

Оператору треба повідомити таку інформацію:

- прізвище, ім’я та по батькові отримувача соцвиплати;

- адресу, де отримували виплати до цього;

- серію та номер паспорту;

- номер телефона;

- спосіб отримання: на відділення чи за домашньою адресою;

- нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання.

"Ваші кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів", — обіцяють у Пенсійному фонді.

Також проговорюють можливість запросити соцвиплату без прив’язки до конкретного відділення Укрпошти — але для цього все одно доведеться зателефонувати і надати перелік даних про себе.

Фокус звернувся в одне із відділень Укрпошти у центрі Львова із запитанням, як можна отримати пенсію переселенцю.

"Ми почули по телебаченню, що ви маєте вказати, куди вам надіслати гроші — і ми маємо виплатити. Але як це на практиці відбувається, ще не зрозуміло. До нас ще ніхто з такими питаннями не звертався, але сьогодні, 4 березня, тільки почався пенсійний період", — сказала співробітниця Укрпошти.

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Соцвиплати на картку

Світлана з Одеси, яка отримує соцдопомогу людині з інвалідністю по зору, каже, що ще вчора отримала гроші на картку у повному обсязі. Її знайомі з Одеси підтверджують, що виплати прийшли навіть раніше, ніж зазвичай.

Також отримала пенсію на картку киянка, яка змінила місце проживання через військові дії.

Укрпошта пропонує людям, які отримують соцвиплати через банківські установи, але зараз не мають можливості зняти готівку, скористатися сервісами "Укрпошти":

- послуга "З картки додому", за допомогою якої можна перерахувати кошти з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти (це коштує 1% від суми + грн, мінімум 10 грн) або з доставкою за адресою проживання (це коштує 1% від суми переказу + 19 грн);

- зняття коштів через POS-термінали у відділеннях Укрпошти.

Пенсія "Укрпоштою"

В Укрпошті заявляють, що вони будуть робити все для того, щоб кожен зміг отримати соціальні виплати незалежно від ситуації у містах.

"Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, про що ми будемо тримати вас в курсі, але виплати обов’язково будуть", — зазначають у державній установі.

Там заявляють, що постійно оновлюють інформацію про графіки роботи відділень, щоб можна було з’ясувати, куди варто звертатися.