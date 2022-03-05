Пенсионный вопрос: как получить соцвыплаты во время войны

Для переселенцев уже создали отдельную инструкцию.

Президент Украины Владимир Зеленский во время одного из своих обращений к гражданам пообещал, что, несмотря на войну и боевые действия, пенсии будут выплачивать стабильно.

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"С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14 процентов. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью", — сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмигаль уточнил, что пенсию проиндексировали для более 10 млн украинцев.

Минсоц отчитывается: деньги начислили и платят

Министр соцполитики Украины Марина Лазебная в эфире канала "Рада" отчиталась о соцвыплатах.

"Пенсионный фонд уже направил в уполномоченные банки и Укрпочту сумму, необходимую для выплаты пенсий до 14 марта включительно. Уполномоченные банки засчитали эти деньги на счета более 3 млн получателей, что составляет 99% получающих пенсию до 14 марта включительно. Я знаю, что эти средства получили", – сказала Лазебна.

По ее словам, Укрпочта приступила к выплате пенсий 3 марта.

"На выплаты социальных пособий, льгот и субсидий Минсоцполитики еще 2 марта перечислило средства в регионы. Это 4,8 млрд грн на выплату помощи и более 5 млрд на выплату льгот и субсидий. Все регионы получили финансирование", — отметила министр.

Она уточнила, что в регионах, где ведутся активные боевые действия, соцпомощь будут выплачивать по отдельному алгоритму: "В тех городах и районах, где людям не зачислены средства на банковские счета из-за того, что не работают органы госвласти, выплаты проведут через другие регионы.

Инструкция для переселенцев

Пенсионный фонд создал инструкцию для переселенцев, которые получали соцвыплаты наличными. Предлагают позвонить по телефону 0 800 300 545, выбрать кнопку 2 — раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии" или по телефонам Пенсионного фонда.

Оператору нужно сообщить такую информацию:

- фамилия, имя и отчество получателя соцвыплаты;

- адрес, где получали выплаты до этого;

- серию и номер паспорта;

- номер телефона;

- способ получения: на отделение или по домашнему адресу;

- новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес временного проживания.

"Ваши деньги выплатят по заявленному адресу в течение нескольких дней", — обещают в Пенсионном фонде.

Также проговаривают возможность запросить соцвыплату без привязки к конкретному отделению Укрпочты — но для этого все равно придется позвонить по указанному номеру и рассказать данные о себе.

Фокус обратился в одно из отделений Укрпочты в центре Львова с вопросом, как получить пенсию переселенцу.

"Мы услышали по телевидению, что вы должны указать, куда вам отправить деньги — и мы должны выплатить. Но как это на практике происходит, еще непонятно. К нам еще никто с такими вопросами не обращался, но сегодня, 4 марта, только начался пенсионный период", — сказала сотрудница Укрпочты.

[ + – ] Как получить пенсию: инструкция.

Соцвыплаты на карту

Светлана из Одессы, которая получает соцпомощь человеку с инвалидностью по зрению, говорит, что еще вчера получила деньги на карту в полном объеме. Ее знакомые из Одессы подтверждают, что выплаты пришли даже раньше обычного.

Также получила пенсию на карточку киевлянка, которая сменила место жительства из-за военных действий.

Укрпочта предлагает людям, которые получают соцвыплаты через банковские учреждения, но сейчас не могут снять наличные, воспользоваться сервисами "Укрпочты":

- услуга "С карты на дом", с помощью которой можно перечислить деньги с карты для получения наличных в отделении Укрпочты (это стоит 1% от суммы + грн, минимум 10 грн) или с доставкой по адресу проживания (это стоит 1% от суммы перевода + 19 грн);

- снятие денег через POS-терминалы в отделениях Укрпочты.

Пенсия "Укрпочтой"

В Укрпочте заявляют, что они будут делать все для того, чтобы каждый смог получить социальные выплаты, независимо от ситуации в городах.

"В зависимости от боевых действий возможно перенесение даты выплат, о чем мы будем держать вас в курсе, но выплаты обязательно будут", — отмечают в госучреждении.

Там заявляют, что постоянно обновляют информацию о графиках работы отделений, чтобы можно было выяснить, куда стоит обращаться.