Внутренние переселенцы: кто может получить справку и какие льготы предоставит государство

Переселенцы из областей, где ведутся боевые действия могут оформить свой статус через "Дію" и получать ежемесячную финансовую помощь.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Кабинет министров Украины расширил список лиц, которые могут получить документ, свидетельствующий о статусе внутреннего переселенца. Кроме того, Кабмин разъяснил механизм получения справки переселенца и получения этими лицами финансовой помощи от государства. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Кто может получить справку внутреннего переселенца

Получить документ, свидетельствующий о статусе внутреннего переселенца могут:

лица, которые выехали из областей Украины, где ведуться боевые дейтсвия, а также из Волынской, Житомирской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областей и города Киева;

лица, место проживания которых зарегистрировано вне зоны боевых действий, но которые являются плательщиками единого налога и социального взноса на той территории, где такие боевые действия проводятся;

лица, место проживания которых зарегистрировано вне зоны боевых действий, но которые оплатили единый налог и социальный взнос за 4 квартал 2021 года или за весь 2021 год на территории, где боевые действия проводятся.

Как получить справку внутреннего переселенца

Для того, чтобы получить документ переселенца необходимо подать соответствующее заявление. Это можно сделать двумя способами:

обратиться лично к уполномоченному лицу в сельском, поселковом, городском совете или в ЦНАП;

подать заявление через веб-портал "Дія".

Какие предусмотрены финансовые выплаты переселенцам

Министерство социальной политики на время военного положения и в течение следующего одного месяца после его приостановки или отмены ежемесячно будет адресно оказывать переселенцам финансовую помощь в размере:

для инвалидов и детей — 3000 грн;

для других лиц — 2000 грн.

Кроме того, граждане, которые принимают переселенцев в своих домах, также могут рассчитывать на компенсацию от государства. Сумма компенсации при размещении одного переселенца составляет 14,77 грн в день. Компенсация осуществляется в безналичном расчете.

Напомним, что граждане которые вынуждены были покинуть свои жилища из-за боевых действий могут рассчитывать на государственную финансовую помощь. Такие лица смогут получать ежемесячно 2 — 3 тысячи гривен материальной помощи.

В Министерстве социальной политики заявили, что пенсии и социальные выплаты получат все украинские граждане, даже вынуждено сменившие место жительства в связи с военными действиями в стране.