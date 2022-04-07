Во Львове строят городок из модульных домов для беженцев (фото)

Дома расчитаны на проживание до 4 человек. К ним проведено отопление и электричество, а внутри есть мебель.

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Во Львове начали обустраивать первый городок из модульных домов для временного пребывания украинцев, которые вынуждены эвакуироваться из зон боевых действий. В общей сложности планируется создать 88 жилищных объектов, рассчитанных на проживания 350 человек. Об этом сообщает в Facebook мэр города Андрей Садовой.

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Отмечается, что в одном модульном домике могут проживать от 2 до 4 человек. Жилище оснащено всем необходимым — внутри есть мебель, проведено электричество и отопление. Санузел и столовая расположены на территории модульного городка.

По словам Садового, на территории Львовской общины будут построены несколько таких городков. Реализация данного проекта стала возможной благодаря поддержке польского правительства.

Ранее городской совет Львова при содействии агентства ООН по делам беженцев UNHCR, начали обустройство палаточных городков для приема украинских беженцев из горячих точек. В горсовете сообщили, что в планах построить городок из модульных домов, в которых поселятся те граждане, которые захотят остаться на длительное время.

Напомним, что Львовская ОВА начала сотрудничество с ООН для решения вопроса расселения беженцев, которые были вынуждены покинуть территории боевых действий. Совместно было принято решение обустроить временные палаточные лагеря для этих граждан в четырех крупных городах региона.

По данным на 22 марта во Львове получили убежище более 175 тысяч украинцев. Власти города обратились к местным жителям с просьбой предоставлять свои дома и дачи для размещения людей, которые вынуждены были бежать с мест проведения боевых действий.