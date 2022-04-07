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У Львові будують містечко з модульних будинків для біженців (фото)

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будиночки для біженців
Фото: Facebook | Модульні будиночки у Львові

Будинки розраховані на проживання до 4 осіб. До них проведено опалення та електрику, а всередині є меблі.

У Львові почали облаштовувати перше містечко з модульних будинків для тимчасового перебування українців, які змушені евакуюватись із зон бойових дій. Загалом планують створити 88 житлових об'єктів, розрахованих на проживання 350 осіб. Про це повідомляє у Facebook мер міста Андрій Садовий.

модульні будинки у Львові

В одному модульному будиночку можуть проживати від 2 до 4 осіб. Житло оснащене всім необхідним — усередині є меблі, проведено електрику та опалення. Санвузол та їдальня розташовані на території модульного містечка.

модульні будинки у Львові

За словами Садового, на території Львівської громади збудують кілька таких містечок. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки підтримці польського уряду.

Раніше міська рада Львова за сприяння агентства ООН у справах біженців UNHCR розпочала облаштування наметових містечок для прийому українських біженців з гарячих точок. У міськраді повідомили, що в планах збудувати містечко з модульних будинків, у яких поселяться ті громадяни, які захочуть залишитися на тривалий час.

Нагадаємо, що Львівська ОВА розпочала співпрацю з ООН для розв'язання питання розселення біженців, які були змушені залишити територію бойових дій. Спільно ухвалено рішення облаштувати тимчасові наметові табори для цих громадян у чотирьох великих містах регіону.

За даними на 22 березня у Львові отримали притулок понад 175 тисяч українців. Влада міста звернулася до місцевих жителів із проханням надавати свої будинки та дачі для розміщення людей, які змушені були тікати з місць проведення бойових дій.