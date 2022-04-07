У Львові будують містечко з модульних будинків для біженців (фото)

Будинки розраховані на проживання до 4 осіб. До них проведено опалення та електрику, а всередині є меблі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Львові почали облаштовувати перше містечко з модульних будинків для тимчасового перебування українців, які змушені евакуюватись із зон бойових дій. Загалом планують створити 88 житлових об'єктів, розрахованих на проживання 350 осіб. Про це повідомляє у Facebook мер міста Андрій Садовий.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

В одному модульному будиночку можуть проживати від 2 до 4 осіб. Житло оснащене всім необхідним — усередині є меблі, проведено електрику та опалення. Санвузол та їдальня розташовані на території модульного містечка.

За словами Садового, на території Львівської громади збудують кілька таких містечок. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки підтримці польського уряду.

Раніше міська рада Львова за сприяння агентства ООН у справах біженців UNHCR розпочала облаштування наметових містечок для прийому українських біженців з гарячих точок. У міськраді повідомили, що в планах збудувати містечко з модульних будинків, у яких поселяться ті громадяни, які захочуть залишитися на тривалий час.

Нагадаємо, що Львівська ОВА розпочала співпрацю з ООН для розв'язання питання розселення біженців, які були змушені залишити територію бойових дій. Спільно ухвалено рішення облаштувати тимчасові наметові табори для цих громадян у чотирьох великих містах регіону.

За даними на 22 березня у Львові отримали притулок понад 175 тисяч українців. Влада міста звернулася до місцевих жителів із проханням надавати свої будинки та дачі для розміщення людей, які змушені були тікати з місць проведення бойових дій.