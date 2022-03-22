На Львівщині розмістили майже 200 тисяч біженців

Місцева влада закликає мешканців Львова надавати свої дачі та будинки людям, які втекли від війни.

За даними 22 березня, понад 175 тис. українців отримали притулок у Львівській області. Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

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Від головного залізничного вокзалу Львова курсують регулярні автобуси, які відвозять переселенців на "Арену Львів", де їх реєструють і розподіляють за двома напрямками:

1. Тимчасове поселення на одну ніч неподалік залізничного вокзалу для осіб, які планують виїхати за кордон або в інші області.

2. Тих, хто потребує тривалого проживання, розвозять по установах державної та комунальної форми власності територіальних громад.

Також із "Арени Львів" відбувається перевезення автобусів безпосередньо по громадах області.

Водночас керівництво області закликає громадян, які мають будинок чи дачу, де ніхто не проживає, звернутися до голів територіальних громад для надання цих приміщень для поселення біженців. Оголошення про вільні місця можна розмістити на сайті "Прихисток".

Контакти Центру для тимчасово переміщених осіб у Львівській області:

надати будь-яку допомогу центру: +380962328193;

для тих, хто потребує притулку, житла або гуманітарної допомоги: +380684147963, +380971821860;

для нужденних: +380973474459;

на вирішення транспортних питань: +380962328058.

Нагадаємо, раніше львівська влада повідомила, що потребує фінансування та не справляється з напливом біженців. Існують проблеми із забезпеченням людей ліками та продовольством.

Раніше мер Андрій Садовий заявив, що всі чоловіки від 18 до 60 років, які прибули до Львова, протягом доби мають стати на військовий облік. Це стосується всіх біженців, які прибули з інших областей України.