Чи правда у Львові реєструють у військкоматах усіх чоловіків-переселенців?

Мер Андрій Садовий заявив, що всі приїжджі мають стати на облік.

Мер Львова Андрій Садовий у середу 2 лютого опублікував у Тегерам-каналі наказ Львівської облвійськадміністрації, відповідно до якого усім чоловікам віком від 18 до 60 років, які приїхали з інших регіонів України, треба стати на військовий облік протягом доби після прибуття.

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Журналістка Фокусу сходила до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Львівській області, щоб з'ясувати, що це працює на практиці.

Приходьте, але не сюди

Біля центру комплектування на вул. Івана Франка — переважно люди у військовій формі. До брами підходить чоловік.

Призвали?

Призвали.

Покажіть повістку.

Тільки після цього його пускають всередину. Фокусу у коментарі відмовили. По рації було чути: "Війна йде! Жодних коментарів не даємо!"

Один за іншим приходять чоловіки у цивільному одязі. Їм відповідають одне й те саме: "Ставати на облік? На Батуринську, 2".

Фокус познайомився з одним із чоловіків, якого відправили за адресою іншого Центру комплектування. Антон розповів, що він — програміст, військового досвіду чи підготовки не має. Прийшов після заклику Андрія Садового, щоб діяти відповідно до правил.

"Я був у Гостомелі під Києвом, коли почалася війна. Виїхав з-під Києва у перший день повномасштабного наступу. Годин 10 пішло, щоб дістатися автівкою до Запоріжжя — там забрав родину. Потім ми разом їхали сюди", — розповів Антон.

Таких, як він, багато. Деяких журналістка бачила спочатку у Центрі комплектування на вул. Франка, а потім — за наступною адресою, куди надсилають.

Приходьте, але не сьогодні

Біля військкомату на Батуринській, 2 — черга.

[ + – ] У Львові переселенці мають з'явитися до військкомату

[ + – ] У Львові переселенці мають з'явитися до військкомату

Чоловік, який представився волонтером, раз за разом звертається до новоприбулих: "Ніхто не знає, як виконати розпорядження Садового. Військкомат працює тільки з військовослужбовцями. Хто має якийсь досвід і хоче до тероборони — Пасічна, 64. Хто не має жодного досвіду, але дуже хоче допомагати — цивільна оборона за штрихкодом або Пасічна, 68".

За його словами, приїжджим може знадобитися довідка переселенця. Її можна отримати на площі Ринок,1 або у відділку поліції. Він закликав слідкувати за інформацією, яка може змінюватися кожного дня.

[ + – ] Переселенець Андрій прибув до військкомату Львова для запису до лав армії

Фокус звернувся до військовослужбовців, які не пропускали людей у цивільному всередину будівлі. Пані у формі підтвердила, що вони беруть на облік мобілізованих — резервістів і людей із досвідом. За її словами, для того, щоб стати на облік, треба надати довідку з місця проживання — її має видати готель або власник квартири. Якщо квартиру винайняли за готівку, це може стати перепоною.

Один із бажаючих стати на облік, Андрій, був дуже вмотивований — сказав, що власник житла погрожує виселити його, якщо він не стане на облік сьогодні протягом дня. Андрій розказав Фокусу, скільки зусиль він доклав, щоб виконати розпорядження Садового.

"Десь о 14:00 прийшов до цього військкомату. У військкоматі сказали: "Вам потрібна довідка переміщених осіб. Зараз на облік ми не ставимо, бо ми займаємося тільки мобілізацією. Якщо у вас є досвід і ви хочете захищати Батьківщину — без питань. Всім іншим — можете прийти через два дні. Але для того, щоб вас зареєструвати, нам потрібна ваша довідка як переміщеної особи. Йдіть до Ратуші, там вам видадуть".

Андрій каже, що пішов до міськради із двома хлопцями. Там їм сказали "Ми не знаємо таких документів", — і знову скерували до військкомату. Поліцейський сказав, що із військкоматом говорили дві хвилини тому, вони в курсі.

"Я прийшов на вул. Франка. Там сказали, що усі, хто на реєстрацію, мають йти на Батуринську, 2. Ось, щойно я зайшов на Батуринську, 2. Вийшов якийсь полковник каже: "Я знаю, що є розпорядження Садового. Ось що ми будемо робити: якщо людина хоче захищати Батьківщину — ми її селимо, родині даємо довідку. Якщо не хоче — ми не реєструємо", — переповів Андрій.

[ + – ] Переселенець Андрій прибув до військкомату, щоб стати на облік

Так, поки що мер Львова Андрій Садовий закликає всіх прибулих чоловіків якнайшвидше зареєструватися — у військкоматах не раді бачити всіх, хто прийшов виконувати розпорядження міського голови.