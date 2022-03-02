Правда ли во Львове регистрируют в военкоматах всех мужчин-переселенцев?

Мэр Андрей Садовый заявил, что все приезжие должны стать на учет.

Мэр Львова Андрей Садовый в среду 2 февраля опубликовал в Тегерам-канале приказ Львовской областной военной администрации, согласно которому всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, приехавшим из других регионов Украины, нужно стать на военный учет в течение суток после прибытия.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Журналистка Фокуса сходила в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во Львовской области, чтобы выяснить, что это работает на практике.

Приходите, но не сюда

У центра комплектования на ул. Ивана Франко – преимущественно люди в военной форме. К воротам подходит мужчина.

Призвали?

Призвали.

Покажите повестку.

Только после этого его пускают внутрь. Фокусу в комментарии отказали. По рации было слышно: "Война идет! Никаких комментариев не даем!"

Один за другим приходят мужчины в гражданской одежде. Им отвечают одно и то же "Становиться на учет? На Батуринскую, 2".

Фокус познакомился с одним из мужчин, которого отправили по адресу другого Центра комплектования. Антон рассказал, что он — программист, военного опыта или подготовки нет. Пришел после поста Андрея Садового, чтобы действовать по правилам.

"Я был в Гостомеле под Киевом, когда началась война. Уехал из-под Киева в первый день полномасштабного вторжения. Часов 10 ушло, чтобы добраться на автомобиле до Запорожья — там забрал семью. Потом мы вместе ехали сюда", — рассказал Антон.

Таких, как он, много. Некоторых журналистка видела сначала в Центре комплектования по ул. Франко, а потом по следующему адресу, куда отправляют.

Приходите, но не сегодня

Возле военкомата на Батуринской,2 – очередь.

[ + – ] Во Львове переселенцы должны явиться в военкомат

[ + – ] Во Львове переселенцы должны явиться в военкомат

Мужчина, представившийся волонтером, то и дело обращается к новоприбывшим: "Никто не знает, как выполнить распоряжение Садового. Военкомат работает только с военнослужащими. Кто имеет какой-то опыт и хочет в терроборону — Пасечная, 64. У кого нет никакого опыта, но есть желание помогать — гражданская оборона по штрихкоду или Пасечная, 68".

По его словам, приезжим может понадобиться справка переселенца. Ее можно получить на площади Рынок,1, или в отделении полиции. Он призвал следить за информацией, которая может меняться каждый день.

[ + – ] Переселенец прибыл в военкомат Львова, чтобы встать на воинский учет

Фокус обратился к военнослужащим, не пропускавшим людей в гражданском внутрь здания. Военнослужащая в форме подтвердила, что они берут на учет мобилизованных — резервистов и людей с опытом. По ее словам, для того чтобы стать на учет, нужно предоставить справку с места жительства — ее должен выдать отель или владелец квартиры. Если квартиру сняли за наличные, это может стать проблемой.

Один из желающих стать на учет, Андрей, был очень мотивирован — сказал, что владелец жилья угрожает выселить его. Андрей рассказал Фокусу, сколько усилий он приложил, чтобы выполнить распоряжение Садового.

"Где-то в 14:00 пришел в этот военкомат. В военкомате сказали: "Вам нужна справка перемещенных лиц. Сейчас на учет мы не ставим, мы занимаемся только мобилизацией. Если у вас есть опыт и вы хотите защищать Родину – без вопросов. Всем остальным – можете прийти через два дня. Но для того, чтобы вас зарегистрировать, нам нужна ваша справка как перемещенного лица. Идите в Ратушу, там вам выдадут".

Андрей говорит, что пошел в горсовет с двумя ребятами. Там им сказали: "Мы не знаем таких документов", — и снова направили в военкомат. Полицейский сказал, что с военкоматом говорили две минуты назад, они в курсе.

"Я пришел на ул. Франко. Там сказали, что все, кто на регистрацию, нужно идти на Батуринскую, 2. Вот, только что я зашел в военкомат на Батуринской, 2. Вышел какой-то полковник, говорит: "Я знаю, что есть распоряжение Садового. Вот что мы будем делать: если человек хочет защищать Родину, мы его селим, семье даем справку. Если не хочет – мы не регистрируем", – рассказал Андрей.

[ + – ] Переселенец прибыл в военкомат Львова, чтобы встать на воинский учет

Так, пока мэр Львова Андрей Садовый призывает всех прибывших мужчин как можно быстрее зарегистрироваться — в военкоматах не рады видеть всех, кто пришел выполнять распоряжение городского головы.