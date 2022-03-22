Во Львовской области разместили почти 200 тысяч беженцев

Местные власти призывают жителей Львова предоставлять свои дачи и дома людям, убежавшим от войны.

По данным на 22 марта, более 175 тыс. украинцев получили убежище во Львовской области. Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.

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От главного железнодорожного вокзала Львова курсируют регулярные автобусы, которые увозят переселенцев на "Арену Львов", где их регистрируют и распределяют по двум направлениям:

1. Временное поселение на одну ночь недалеко от железнодорожного вокзала для лиц, планирующих выехать за границу или в другие области.

2. Тех, кто нуждается в длительном проживании, развозят по учреждениям государственной и коммунальной формы собственности территориальных общин.

Также из "Арены Львов" происходит перевозка автобусов непосредственно по общинам области.

В то же время руководство области призывает граждан, имеющих дом или дачу, где никто не проживает, обратиться к главам территориальных общин для предоставления этих помещений для поселения беженцев. Объявление о свободных местах можно разместить на сайте "Прихисток".

Контакты Центра для временно перемещенных лиц во Львовской области:

оказать любую помощь центру: +380962328193;

для нуждающихся в приюте, жилье или гуманитарной помощи: +380684147963, +380971821860;

для нуждающихся: +380973474459;

для решения транспортных вопросов: +380962328058.

Напомним, ранее львовские власти сообщили, что нуждаются в финансировании и не справляются с наплывом беженцев. Существуют проблемы с обеспечением людей лекарствами и продовольствием.

Ранее мэр Андрей Садовой заявил, что все мужчины от 18 до 60 лет, прибывшие во Львов, в течение суток должны встать на военный учет. Это касается всех беженцев, прибывших из других областей Украины.