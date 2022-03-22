Во Львовской области разместили почти 200 тысяч беженцев
Местные власти призывают жителей Львова предоставлять свои дачи и дома людям, убежавшим от войны.
По данным на 22 марта, более 175 тыс. украинцев получили убежище во Львовской области. Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.
От главного железнодорожного вокзала Львова курсируют регулярные автобусы, которые увозят переселенцев на "Арену Львов", где их регистрируют и распределяют по двум направлениям:
1. Временное поселение на одну ночь недалеко от железнодорожного вокзала для лиц, планирующих выехать за границу или в другие области.
2. Тех, кто нуждается в длительном проживании, развозят по учреждениям государственной и коммунальной формы собственности территориальных общин.
Также из "Арены Львов" происходит перевозка автобусов непосредственно по общинам области.
В то же время руководство области призывает граждан, имеющих дом или дачу, где никто не проживает, обратиться к главам территориальных общин для предоставления этих помещений для поселения беженцев. Объявление о свободных местах можно разместить на сайте "Прихисток".
Контакты Центра для временно перемещенных лиц во Львовской области:
- оказать любую помощь центру: +380962328193;
- для нуждающихся в приюте, жилье или гуманитарной помощи: +380684147963, +380971821860;
- для нуждающихся: +380973474459;
- для решения транспортных вопросов: +380962328058.
Напомним, ранее львовские власти сообщили, что нуждаются в финансировании и не справляются с наплывом беженцев. Существуют проблемы с обеспечением людей лекарствами и продовольствием.
Ранее мэр Андрей Садовой заявил, что все мужчины от 18 до 60 лет, прибывшие во Львов, в течение суток должны встать на военный учет. Это касается всех беженцев, прибывших из других областей Украины.