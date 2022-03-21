Плана помощи нет: мэр Львова раскритиковал международные гуманитарные организации (фото)

Власти Львова сообщают, что не справляются с наплывом беженцев и остро нуждаются в финансировании, чтобы обеспечить людей необходимым продовольствием и лекарствами.

Мэр Львова Андрей Садовый выступил с острой критикой в адрес международных гуманитарных организаций, которые, по его словам, недостаточно были подготовлены на случай вооруженного вторжения России в Украину. Об этом пишет газета Deutsche Welle.

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По мнению Садового, ни одна международная организация не была должным образом подготовлена на случай чрезвычайной ситуации, хотя разговоры о возможном нападении велись не один день.

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"Наверно потому, что западные аналитики говорили, что война продлится лишь два дня, и Украина будет без сопротивления оккупирована русскими", — отметил львовский мэр.

Он также сказал, что международные организации до сегодняшнего дня не разработали эффективного плана помощи беженцам, в то время как Львов с 24 февраля стал пунктом сбора для огромного числа людей, в том числе дипломатов и корреспондентов.

"В первые десять дней мы принимали всех беженцев, которые хотели остаться. Но теперь все гостиницы, молодежные общежития и квартиры переполнены", — сказал Садовый.

По его словам, власти разместили в городе около 200 тысяч человек — их поселили почти в 500 школах, спортзалах, театрах, культурных центрах. Уже при таком количестве беженцев возможности города были исчерпаны , однако во Львов прибыло еще 200 тысяч человек.

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Садовой подчеркнул что больше всего городские власти сейчас нуждаются в деньгах для того, чтобы обеспечить людей необходимым продовольствием, медикаментами, временным жильем, а также мобильными душами и туалетами.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовой пообщался с некоторыми переселенцами, которые ему сообщили о проблемах с поселением. Как выяснилось местные владельцы недвижимости решили заработать на беженцах и взвинтили цены на жилье.

2 марта Андрей Садовый заявил, что всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, прибывшим во Львов из других регионов Украины, нужно стать на военный учет в течение суток после прибытия.